Le Iene, Carlo Conti: «Meloni? Non mi ha chiamato, non ha il mio numero. Ho sentito Amadeus» – Il video

Il conduttore intervistato dal programma Mediaset: «Non farò altri cinque festival, ho una certa età»

Ha chiamato anche la premier Meloni per i complimenti per Sanremo? «No, non ha il mio numero», risponde Carlo Conti. E Gasparri? «No, non ha il mio numero neanche lui». Questo è uno dei momenti dell’intervista delle Iene al direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, che andrà in onda stasera, in prima serata su Italia 1. Nell’aprile 2024 – ricorda una nota del programma – Stefano Corti era riuscito a strappare una promessa al volto Rai: rilasciare un’intervista post-Festival alle Iene, qualora avesse condotto le prime serate dell’Ariston. Conte aveva firmato, ironicamente, un contrattino. E oggi mantiene la promessa. Le canzoni preferite? «Una è quella di Lucio Corsi, e l’altra quella di Francesco Gabbani». Il cantante preferito? «Lucio Battisti e Vasco Rossi. E Lucio Dalla». E di questo Festival? «Beh, tutti, compreso Emis Killa che si è ritirato». Giorgia? «Fantastica. Ma non quella che pensi tu! La cantante!».

Il rapporto con Amadeus

Hai sentito Amadeus? «Si, ci siamo messaggiati prima e durante». E spiega l’ultimo messaggio ricevuto da lui: «Ha risposto a una cosa che ho detto in conferenza stampa. Questo è di giovedì: “Caro Carlo sta andando alla grandissima, ti faccio i miei complimenti per i tuoi ascolti. Questo Festival è un successo… mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti con i miei. Tra noi non c’è uno che vince e uno che perde ma ha vinto l’azienda Rai, ha vinto il Festival di Sanremo, abbiamo vinto entrambi. Io con i miei, tu con i tuoi… Goditi questo momento! Con stima e amicizia!“. Io gli ho risposto: “Grazie Ama, è esattamente quello che ho detto oggi in conferenza stampa“». «Tra noi – sottolinea ancora Conti – non c’è rivalità. Siamo partiti fine anni Settanta… abbiamo fatto una gavetta lunghissima, veniamo dalla stessa strada».

«Cinque Sanremo? No, non ce la faccio. Ho una certa età»

Sull’ipotesi di fare cinque edizioni Conti blocca la iena Corti: «No, tranquillo. Non ce la faccio fisicamente. Ho una certa età». E sulla collana di Tony Effe: «Non l’ho tolta io, sono delle regole… e io l’ho saputo il giorno dopo quando me l’hanno raccontato. Però ero pronto a cantare al posto suo». E sul discusso sketch sull’uomo ideale, «abbiamo giocato un po’ per arrivare a dire che l’uomo ideale non è violento». Quanto hai guadagnato al Festival? «Le cifre che tirano fuori sono sempre sballate, rientrano nel mio contratto Rai e, soprattutto, sono lorde».