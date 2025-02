Con Sanremo, Fedez ha ritrovato la felicità. L’annuncio che fa impazzire i fan: «C’è una sorpresa in arrivo»

In un post Instagram il rapper celebra la gioia per quella che sembra la fine di un periodo difficile, e si prepara a una nuova avventura

È soddisfatto del suo Sanremo Fedez. Per l’artista, il festival è arrivato in un momento particolarmente complicato, a pochi giorni dalle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona sulla sua relazione con Chiara Ferragni e i presunti tradimenti. Tornare a Calcare il palco dell’Ariston, spiega Fedez in un post su Instagram, è l’avvio ufficiale di un nuovo percorso. Un tour e un nuovo album sono in arrivo, ha annunciato il rapper a Domenica In, ma c’è di più. «Domani una sorpresa per voi, non vedo l’ora», anticipa.

La sorpresa di Fedez

«Felice che questa canzone vi abbia fatto emozionare. Felice che la musica abbia parlato. Felice di aver sfogato tutti i miei demoni con quello che meglio so fare ma che forse da tempo non facevo con piena consapevolezza. Felice di aver preso quella penna in mano. Felice di aver stretto quel microfono. Felice di essermi finalmente riuscito a godere questo viaggio. Felice per questa nuova opportunità

Felice per quello che verrà. Felice. Grazie. Domani una sorpresa per voi, non vedo l’ora».

