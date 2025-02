Fedez e la confessione al finto Corona: «A darti retta si diventa cogl*** e testa di ca***» – Il video

Sempre più distanti il rapper e l'ex re dei paparazzi, dopo la raffica di gossip con i messaggi privati di Fedez diffusi pubblicamente. La gag con Gabriele Vagnato e la verità raccontata col sorriso

Delle tante cose di cui si è pentito Fedez c’è anche l’essersi avvicinato per un certo periodo a Fabrizio Corona. Per una volta col sorriso, il rapper ha ammesso l’ennesimo errore durante una gag con Gabriele Vagnato. A poche ore dalla finale di Sanremo, l’influencer ha intervistato Fedez imitando Corona, con tanto di muscoli pompati. Nell’anteprima sui social dell’intervista completa prevista su Rai2 in Playlist, Vagnato/Corona chiede a Fedez: «Adesso hai contratto questa nuova forma di Covid, il “Corona Fabrizio”, vuoi spiegare a casa che sintomi ha?». Fedez non trattiene le risate e risponde, seguendo la scia degli insulti iniziati da Vagnato: «Eh, che diventi uno dei tanti cogl***, deficienti e teste di ca*** e dai retta a una persona come te».

