Sanremo 2025, Rkomi – «Il ritmo delle cose»

Rapper già comparso a Sanremo nel 2022, racconta «l'isolamento dettato dal digitale» che caratterizza il mondo d'oggi

Rkomi, nato Mirko Manuele Martorana il 19 aprile 1994, cresce nella periferia est di Milano. Amico d’infanzia del rapper Tedua, è spinto da lui verso la carriera musicale dopo aver abbandonato gli studi a 17 anni. Tra 2013 e 2014 pubblica una serie di EP seguiti da Calvairate Mixtape, raccolta scritta insieme a Tedua e Izi. Due anni dopo pubblica Dasei Sollen, che contiene il disco di platino Aeroplanini di carta. Rkomi inizia così a essere notato: il cantante indie Calcutta lo invita ad aprire un live a Torino, pubblica con Universal il primo album Io in terra. Nel 2019 il secondo progetto, Dove gli occhi non arrivano, con featuring di grandi nomi come Jovanotti, Elisa, Sfera Ebbasta e Ghali. Passano due anni e il singolo Ho spento il cielo anticipa l’uscita di Taxi Driver, album che per settimane rimane in vetta alle classifiche italiane nonché il più ascoltato su Spotify in tutto l’anno. Nel 2022 arriva la prima partecipazione al Festival di Sanremo per Rkomi: con Insuperabile il cantante si classifica diciassettesimo. La sua notorietà è certificata dalla scelta di Sky di affidargli una sedia da giudice a X Factor. Il 2023 è l’anno del progetto congiunto con Irama, No Stress, seguito da un tour nei palazzetti. Con Odio, quindi sono negli ultimi mesi Rkomi ha virato nuovamente verso un sound più puramente rap. E a Sanremo, con il brano Ritmo, Rkomi scava dentro di sé per «accogliere il disordine invece che evitarlo».

Dove sono i soldi adesso

Che sei rimasta sola?

Pornografia ma senza sesso

Effetto senza droga

Dov’è il tuo Dio?

Pensavo poveri poveri noi

Non sono problemi tuoi

Il caos non sciopera mai

Ovunque prende forma

Ultimamente fumo ed esco

Veramente poco

Sto in mutande mentre fisso

Stupidamente il vuoto

Ancora e poi di nuovo

Finché l’alba va via dalla via

Non mi è più chiaro se sia

Musica o burocrazia

Questo caos che forma

Il ritmo delle cose

Il ritmo che ci muove

Ci corre nella gola

Ci spezza le parole

È il ritmo delle cose

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo

È l’inferno a fuoco lento

Amore senza sentimento

È un violento decrescendo

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

Si può fermare la pioggia

Ma è inutile scomodare i cieli

Se in quelle macchie di Rorschach

Ci vedo cose, le più crudeli

Buttati nel mondo, siamo alla prova

Come si lancia per caso un bouquet da sposa

Esco da un’altra festa, esco dall’algoritmo

Ritrovo la bellezza solo dietro l’imprevisto

È caos che corre

Che lento muore

Il ritmo delle cose

Il ritmo che ci muove

Ci corre nella gola

Ci spezza le parole

È il ritmo delle cose

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo

È l’inferno a fuoco lento

Amore senza sentimento

È un violento decrescendo

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

Forse solo la stanchezza

Ti porta dentro quella stanza

Che hanno chiamato libertà

Di dire no, di dire basta

Questo casino mi somiglia

È il lato oscuro in piena vista

O è forse merda di un artista

È il ritmo delle cose

Il ritmo che ci muove

Ci corre nella gola

Ci spezza le parole

È il ritmo delle cose

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo

È l’inferno a fuoco lento

Amore senza sentimento

È un violento decrescendo

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo