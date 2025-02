Sanremo 2025, Marcella Bella – «Pelle diamante»

L'artista catanese e l'Ariston, un tira e molla iniziato nel 1972 e che ha un nuovo capitolo 53 anni dopo con un elogio della «donna indipendente»

Diciotto anni dopo l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo, Marcella Bella (Catania, 18 giugno 1952) riprende in mano il microfono sul palco del teatro Ariston con Pelle diamante. «Descrivo le donne che sanno quello che vogliono, che hanno sofferto ma sono determinate», ha anticipato la cantante, ormai alla nona partecipazione alla kermesse sanremese. Un rapporto, quello tra Marcella Bella e Sanremo, di amore e odio: tanti i «no» ricevuti quanti i brani presentati a tutta Italia. A partire da Montagne verdi nel 1972, quando Marcella non è neanche 20enne, passando per due podi con Senza un briciolo di testa nel 1986 e Uomo bastardo nel 2005 nella categoria “Classic”. La cantante catanese può vantare anche la vittoria del Festivalbar 1973 e della Mostra internazionale di musica leggera nel 1974. Cantante prolifica, Marcella Bella conta 26 album pubblicati in tutta la sua carriera: l’ultimo, Etnea, nel 2023. L’anno seguente si classifica al sesto posto della kermesse musicale Una voce per San Marino.

Dici che

Come me

Non ne trovi nessuna

Si vabè

Poi però

Lo ripeti ad ognuna

Non ho bisogno di abbracci

Mi fanno strano

Ma fidati,

Lo capisci se ti amo

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza, forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Ridi e mi

Chiami miss

E mi provochi in pieno

Però poi

Dici sì

A ogni cosa che chiedo

Mi vedi?

Star quality

Volitiva, niente alibi

La mia più grande fan

Sono io

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Se ti sembro solo una

Voglio dimostrarti che

L’altra faccia della luna

Non la vedi eppure c’è

Ti darò il cuore

E se è un errore

Mi rende ancora più

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente