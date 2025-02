Sanremo 2025, Gaia – «Chiamo io chiami tu»

Protagonista del 2024 con la hit "Sesso e samba", torna sul palco del Festival per la terza volta con un brano che mescola «la sua anima più cupa e più allegra»

Gaia Gozzi (Guastalla, 29 settembre 1997), in arte solo Gaia, porta al Festival di Sanremo il suo personalissimo sound ibrido tra funky, latino e ballad. Un ritmo che la cantante emiliana, figlia di madre brasiliana, ha ereditato dalle sue radici. Le prime esibizioni pubbliche con il microfono risalgono al 2016, quando solo 19enne arriva seconda a X Factor e pubblica l’EP New Dawns. L’ascesa continua e si perfeziona in pochi anni: apre i concerti dell’Oronero Tour di Giorgia, vince il talent Amici nel 2019 e pubblica il suo primo album Genesi (poi riedito in Nuova Genesi). Nel 2021 si classifica diciannovesima a Sanremo con la sua Cuore amaro, sull’onda dei successi Chega e Coco Chanel. In quello stesso anno esce con il suo secondo album, Alma, e viene inserita dalla rivista Forbes tra i cinque under-30 italiani che avranno maggiore impatto nel mondo della musica. Elodie la sceglie come opening act di tutte le date del suo Elodie Show 2023, canta la colonna sonora e lavora come doppiatrice per il film Disney Wish. Il 2024 è l’anno della consacrazione definitiva. Torna sul palco di Sanremo durante la quarta serata e canta Fa strano (Lady Marmalade) in duetto con BigMama. E poi, a maggio, firma con Tony Effe Sesso e samba, tormentone con cui vince il premio Power Hits Estate 2024 e il premio “hitmaker” al Billboard Italia Women in Music. A Sanremo 2025, con la sua Chiamo io chiami tu, parla del limbo dell’indecisione e di come, spesso, «siamo schiavi dei nostri pensieri».

Per esempio a me piace la musica

Stare nuda e nessuno che giudica

Amo il cibo di strada

I capelli del mare

Anche farmi del male

Che stupida

Menomale che non prende l’Iphone

Tra le onde alte di Rio

Un silenzio che mi spezza un po’

Che mi brucia un po’

Come fa uno shot

E quante parole che

Lasciano un vuoto

Ti lasciano solo

Qualcosa in cui credere

Niente di serio se uno dei due se ne va

Per una bugia di più

Nascosta sotto le labbra

Poesia di contrabbando,

Ti ricordi quando

Era soltanto un gioco

Chiamo io chiami tu

Chi è il primo che cede stasera

Dimmi dove sei

Dove dove dove dove

Solo io solo tu

Tanto non ne vale la pena

Chissà dove sei

Dove dove dove dove

E ogni volta che stiamo così

Non serve a niente

Tanto è sempre lunedì

Lo stesso film

Non mi aspettare

Non ti scordare

Di me mai più

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Come i rami contorti dell’edera

Ci aggrappiamo a una scusa ridicola

Stiamo qui ad aspettare

In un limbo infernale

L’amore è una cosa più piccola

Cosa rimane se

Troppe persone si fottono il cuore

A pensare che poi non è

Niente di serio se uno dei due se ne va

Per una bugia di più

Nascosta sotto le labbra

Poesia di contrabbando

Ti ricordi quando

Era soltanto un gioco

Chiamo io chiami tu

Chi è il primo che cede stasera

Dimmi dove sei

Dove dove dove dove

Solo io solo tu

Tanto non ne vale la pena

Chissà dove sei

Dove dove dove dove

E ogni volta che stiamo così

Non serve a niente tanto è sempre lunedì

Lo stesso film

Non mi aspettare

Non ti scordare di me

Mai più

Che pensavo a te

Come una voce

Che è fragile

Come l’idea

Di stare con te

Volevo stringerti a me

Come fosse per sempre ancora

Ogni volta che stiamo così

Non serve a niente tanto è sempre lunedì

Lo stesso film

Non mi aspettare

Non ti scordare di me

Mai più

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

