Bene Angelina Mango con Mengoni, benissimo Francesca Michielin. Disastro trap: Sfera Ebbasta e Niko Pandetta due pezzi orrendi. Le recensioni

Anche la discografia arranca per il caldo, e così qualcuno ne approfitta per tirare fuori della bellissima roba. Per esempio Francesca Michielin con un bellissimo disco dalle atmosfere fantasy su sound anni ’80. Genialata. Golden Years, producer che ha in mano le chiavi del pop italiano, esce con un disco di rara fattezza, morbido, come quello, bellissimo, di Hal Quartièr. Dato il periodo la sezione singoli prende decisamente il sopravvento, molto ben riuscito l’incontro tra Angelina Mango e Marco Mengoni, bene Le Vibrazioni, benissimo Noyz Narcos con Danno, bene perfino 22Simba con Guè, e questa è certamente la sorpresa della settimana. No, perché Amalfitano e Birthh sono due giganti e i loro pezzi sono bellissimi, ma questa non è di certo una sorpresa. Come non è una sorpresa la totale mancanza di scrittura di Sfera Ebbasta o di Niko Pandetta o di VillaBanks, che propongono tre singoli piuttosto bruttarelli. Chicca della settimana, uno degli album che più ci hanno entusiasmato in questa annata: T’amango dei Tamango. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.