Sanremo 2025, chi sono i co-conduttori del Festival: le scelte di Carlo Conti

Comicità, moda, musica e personaggi «rivali»: chi sono co-conduttrici e co-conduttori della 75esima edizione del Festival

Per Festival di Sanremo 2025 il direttore artistico Carlo Conti, che torna all’Ariston dopo averlo condotto e diretto dieci danni fa per un triennio consecutivo, dal 2015 al 2017, porta con sé personaggi del mondo della moda e della tv, della musica e della comicità. Nella sua prima esperienza fu affiancato, in anni diversi, da Arisa, Emma e Rocío Muñoz Morales. Poi da Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea, e infine da Maria De Filippi. Raccogliendo l’eredità di Amadeus, dopo cinque anni di cambiamenti e successo di pubblico, il conduttore toscano con le sue scelte ha voluto portare sul palco personaggi noti al pubblico non solo della Rai, ma anche a quello Mediaset. Ha puntato su colleghi e amici, ma a scorrere la lista di nomi ci si imbatte anche in artisti amati dal pubblico di Sanremo e da quello più giovane, oltre che ad alcuni protagonisti della comicità italiana. Il presentatore toscano ha voluto con sé Gerry Scotti e Alessia Marcuzzi, ma anche Antonella Clerici e Cristiano Malgioglio. Sopra e sotto il palco si alternerà anche la presenza di Alessandro Cattelan, protagonista anche nel DopoSanremo e in Sanremo Giovani. Ecco chi sono i co-conduttori e le co-conduttrici di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, chi sono i co-conduttori e co-conduttrici serata per serata

martedì 11 febbraio, prima serata : Antonella Clerici e Gerry Scotti

: Antonella Clerici e Gerry Scotti mercoledì 12 febbraio, seconda serata : Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nina Frassica

: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nina Frassica giovedì 13 febbraio, terza serata : Miriam Leone, Katia Follesa, Elettra Lamborghini

: Miriam Leone, Katia Follesa, Elettra Lamborghini venerdì 14 febbraio, quarta serata (cover e duetti) : Mahmood, Geppi Cucciari

: Mahmood, Geppi Cucciari sabato 15 febbraio, quinta serata (finale): Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi

