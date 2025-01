Sanremo 2025, ecco i co-conduttori della prima serata: Carlo Conti annuncia Antonella Clerici e Gerry Scotti – Il video

La sorpresa del presentatore del Festival a "È sempre mezzogiorno": «Ecco chi sono gli amici di cui vi parlavo»

Ci saranno anche Antonella Clerici e Gerry Scotti alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato in diretta su Rai1 a È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici in onda nella seconda mattinata del primo canale. Carlo Conti ha fatto una incursione per svelare chi sono gli amici a cui aveva pensato annunciando i co-conduttori del Festival, e che ancora non aveva convinto. Tutti avevano pensato ai toscani Panariello e Pieraccioni, e invece a sorpresa Conti ha chiamato all’Ariston uno dei volti simbolo di Mediaset, Gerry Scotti, e una delle più importanti conduttrici Rai, Clerici. «Ho detto più volte che avremmo avuto una coconduzione corale, che mi piace un festival con tanti amici e colori diversi. Quando ho detto che ci sarebbero stati due meravigliosi amici nella prima puntata, tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello. Invece saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti», ha detto al pubblico di Ra1, mentre sullo schermo compariva proprio il presentatore Mediaset, che ha rivendicato la sua amicizia con i colleghi della tv pubblica.