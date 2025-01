Sanremo 2025, svelati i co-conduttori: da Mahmood a Bianca Balti e Miriam Leone, le sorprese di Carlo Conti

Il conduttore del 75esimo Festival della musica italiana è intervenuto al Tg1 per le novità della nuova edizione

Manca meno di un mese all’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo, al via martedì 11 febbraio per le consuete cinque serate in diretta dall’Ariston. E continuano le anticipazioni e le novità condivise dal conduttore di Sanremo 2025, Carlo Conti, che ha preso il posto dell’amico e collega Amadeus al timone del programma nelle ultime cinque edizioni. Dopo aver svelato i cantanti e i titoli dei brani in gara e il ruolo che avrà Alessandro Cattelan, in diretta al Tg1 delle 20 il presentatore tv toscano ha annunciato i co-conduttori. La prima serata sarà da solo «almeno che non riesca a convincere due amici storici», confessa sibillino. Nella seconda invece, «che sarà energia, voglia di vivere e colore», ci saranno la modella Bianca Balti, il cantante Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Trio femminile nella terza serata: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa affiancheranno Conti all’Ariston. Nella quarta serata ci sarà poi Mahmood, insieme a Geppi Cucciari. Sorprese anche nella finale: oltre a Cattelan, ci sarà Alessia Marcuzzi, sempre che non si aggiungerà qualche altro ospite.