Festival di Sanremo, Katia Follesa co-conduttrice in una delle serate? Secondo Ansa manca solo l’ufficialità

Carlo Conti dovrebbe ufficializzare le sue spalle a breve. Intanto sembra confermato il nome della comica nata da Zelig

Katia Follesa, secondo quanto apprende Ansa, co-condurrà con Carlo Conti una delle serate del prossimo Festival di Sanremo. Per l’agenzia manca solo l’ufficialità. Classe 1976, ha già affiancato il conduttore come giudice speciale nell’ultima edizione di Tale e quale show. Iniziò agli inizi del 2000 nel duo Katia & Valeria, con Valeria Graci, finendo a Zelig. Ha inoltre condotto diversi programmi su Real Time e Nove, come Junior Bake Off Italia, D’amore e d’accordo, Cake star – Pasticcerie in sfida fino a Comedy Match. Nel 2021 ha fatto parte di Lol – Chi ride è fuori, su Prime Video, finendo quasi sul podio. Diverse le sue esperienze in radio e teatro sempre con l’amica Graci o con l’ex compagno Angelo Pisani.

Serena Rossi, Geppi Cucciari e Mahmood: gli altri nomi in pole per Sanremo 2025

La partecipazione di Katia Follesa, lascia ben sperare anche al coinvolgimento della conduttrice Geppi Cucciari, reduce dal successo di Splendida cornice su Rai3 e nelle sale con Diamanti di Ferzan Ozpetek. Del resto lo stesso direttore artistico ci ha scherzato su, intervenendo qualche giorno fa a Un giorno da pecora su Radio1. Altre papabili co-conduttrici sarebbero Serena Rossi, e l’artista Mahmood. Mancano pochi giorni e Conti dovrebbe ufficializzare, sempre al Tg1, chi lo accompagnerà nella sua avventura all’Ariston.