Dopo il tumore e il divorzio, Fedez guarda con sospetto al 2025: «Dissing con Gerry Scotti o rissa a Sanremo?» – Il video

Il rapper tira le somme dell'ultimo triennio e ipotizza quali altri problemi potrebbero stagliarsi all'orizzonte. Compreso un amore non corrisposto

Cos’altro potrà succedere? Se lo chiede Fedez tirando le somme dell’ultimo triennio e provando già a darsi una risposta. Il rapper ha condiviso sui social un video in cui mette nero su bianco ciò che ha dovuto affrontare negli ultimi tre anni. Nel 2022 il tumore al pancreas, nel 2023 la depressione e l’uso di psicofarmaci, nel 2024 il divorzio dall’ex moglie Chiara Ferragni. Per esorcizzare un po’ la sorte, ipotizza il cantante, le opzioni per il 2025 si preannunciano ancor meno esaltanti. Sulla partecipazione al Festival di Sanremo, si addensano le nubi: verrò coinvolto in una «rissa»? «Mi cago addosso all’Ariston?». Ma i problemi potrebbero arrivare anche dalle relazioni personali. «Litigo con Silvio (il suo labrador, ndr)», «dissing con Gerry Scotti (dopo quello che si è trascinato con Tony Effe negli scorsi mesi)», «il mio avvocato mi fa causa». Oppure potrebbe coinvolgere il lato affettivo: «Arrestano mia nonna», «mi sposo con Rovazzi». Infine, la possibilità di trovare un nuovo amore. Ma non corrisposto: «Mi innamoro di una che non mi ama». Chissà quale di queste non auspicabili previsioni lo spaventa di più.