Viso gonfio, occhi spenti, passo lento: cosa succede a Fedez? Fan preoccupati per la salute del rapper a «Sarà Sanremo» – Il video

invece di andare incontro al pubblico e uscire alle spalle delle telecamere, il rapper è tornato indietro verso il backstage costringendo Carlo Conti a recuperarlo

Da ieri sera su X non si fa che parlare di Fedez, stavolta però il gossip, le critiche, le opinioni, anche forti, come sempre le ha stimolate l’imprenditore digitale, podcaster e rapper, lasciano spazio ad una vivida apprensione. Tutto ciò è dovuto al modo in cui ieri si è presentato a Sarà Sanremo, il format simil talent condotto da Alessandro Cattelan e voluto da Carlo Conti per stabilire i nomi dei quattro giovani artisti che andranno a comporre la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. Conti, per l’occasione co-conduttore dello show, ha organizzato una passerella con i 30 big già annunciati da un paio di settimane per svelare i titoli delle canzoni. Schema semplice e veloce: entrata, breve intervista, titolo del brano e passerella d’uscita tra il pubblico. Quando però tocca a Fedez le cose vanno in maniera un pò diversa: già in entrata la camminata del rapper è piuttosto dimessa, ma fino a lì nessuna grande sorpresa, ancora oggi ci ricordiamo i forti problemi di ansia mai nascosti ai tempi del Sanremo 2021, quando si classificò secondo insieme a Francesca Michielin con Chiamami per nome. Però quando Fedez raggiunge Conti e scatta il primo piano è evidente che qualcosa non va: il viso gonfio, gli occhi spenti, Conti tenta di coinvolgerlo nella solita breve intervista ma lui reagisce a monosillabi, in evidente difficoltà. Riesce solo a raccontare Battito, il pezzo che canterà sul palco del teatro Ariston a febbraio: «una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata ad una donna, ma quella donna è identificata nella depressione». A nessuno è sfuggito anche il fatto che, a differenza di tutti gli altri 29 big, Federico Leonardo Lucia (così all’anagrafe), anni 35, invece di andare incontro al pubblico e uscire alle spalle delle telecamere, torna indietro verso il backstage e Carlo Conti, forse resosi conto del momento, lo accompagna.

La reazione del web

Grande apprensione per Fedez arriva dai social, al netto di immancabili haters, i toni sono tutti di vicinanza al rapper: «Forza Fede… é brutto vederlo così» dice Eleonora su Instagram, «Forza Federico non sono una sua fans ma dispiace vederlo così mi ha fatto tenerezza spero che la famiglia li stia vicino x che ne ha bisogno» le fa eco Francesca. Stessa cosa su X, dove Stefano scrive «Fedez può piacere o non piacere ma qui stiamo parlando di empatia, che tutti dovremmo avere» mentre Cam si chiede: «Quelli che ridono per Fedez sono gli stessi che poi fanno i paladini della salute mentale?» e Meg scrive: «Sinceramente nel vedere Fedez così io non ci trovo un cazzo da ridere». Una situazione che non migliora qualche minuto dopo, quando l’ex marito di Chiara Ferragni posta, come tutti gli altri big in gara, un messaggio sui propri social per presentare ufficialmente il titolo del pezzo. E scrive: «Solo io e la mia penna contro il resto del mondo», che oltre a sembrare un messaggio piuttosto ambiguo a molti non è sfuggito che si tratta di un’autocitazione di un suo brano del 2013 scritto insieme a J-AX dal titolo Sembra semplice, in cui il rapper raccontava il peso del successo. Nel frattempo sul web rimbalza un’altra notizia, Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha preso in affitto l’appartamento da 477 metri quadrati in cui si è materializzato il mito della famiglia Ferragnez, insomma la fine definitiva di un’epoca.

Mi ricorda l'effetto che faceva Grignani quando si presentava sul palco in condizioni pietose.

I motivi sono diversi ma l'effetto è lo stesso… e non c'è proprio niente da ridere. — squiddy (@squiddy_) December 19, 2024