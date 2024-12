Sanremo Giovani 2024, vincono Alex Wyse, Settembre, Maria Tomba e la coppia Lil Jolie/Vale LP

Gli artisti vincitori della serata parteciperanno alla sezione Nuova Proposte del Festival

Il cast della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, categoria riesumata e riallacciata al carrozzone della kermesse dal nuovo direttore artistico e conduttore Carlo Conti, si è formato stasera a Sarà Sanremo, il simil-talent condotto da Alessandro Cattelan nelle ultime settimane. I nomi sono venuti fuori dalle tre sfide di Sanremo Giovani che hanno avuto come protagonisti i sei finalisti dello show e quella tra le due proposte da Area Sanremo. In realtà sette ragazzi su otto (nove se consideriamo il duetto) sono nomi ampiamente conosciuti dal grande pubblico e già presenti nel mercato discografico avendo già partecipato ad uno dei due talent in programmazione nella tv italiana. Anche uno dei due nomi proposti da Area Sanremo proviene da X Factor (Maria Tomba) a riprova del rinnovato strapotere dei talent per quel che riguarda le strade per imporsi nel mercato discografico italiano. A guadagnarsi un posto all’Ariston sono Lil Jolie e Vale LP, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba.

Lil Jolie e Vale LP

Nella prima sfida Mew contro la coppia composta da Lil Jolie e Vale LP. La prima, classe 1999 da San Donà di Piave, proviene da Amici, anche se ha interrotto il suo percorso denunciando un momento di depressione. La ragazza, che ha cantato Oh my God era stata anche molto vicina a X Factor, ma non ce l’ha fatta ad accedere alla fase dei live. Lil Jolie e Vale LP, che si sono incontrate tra i banchi di scuola e poi hanno proseguito singolarmente la propria carriera, mettono insieme i due talent, infatti la prima proviene anche lei dalle scuderie della scuola di Maria De Filippi e la seconda invece da X Factor. Alla fine sono loro a passare il turno con la canzone Dimmi tu quando sei per fare l’amore.

Alex Wyse

Nella seconda sfida ancora davanti due emergenti provenienti dai due talent musicali italiani. Alex Wyse, conosciuto dal largo pubblico televisivo in quanto concorrente di Amici canta Rockstar. Vero nome Alessandro Rina, 24 anni da Como, all’interno della scuola Mediaset una relazione con Cosmary Fasanelli che, dopo Amici, ha lavorato come velina a Striscia la notizia. Dall’altra parte invece Selmi, lucchese classe 2001, prodotto del vivaio di X Factor, voluto nel proprio team da Morgan, che ha cantato Forse per sempre. A farcela Alex Wyse.

Settembre

Derby X Factor quello tra Angelica Bove e Settembre. La prima ha cantato La nostra malinconia, è una ragazza romana nata nel 2003, ancor prima di approdare nel cast del talent Sky, già famosa su TikTok grazie ad una serie di cover che hanno ottenuto un grande successo sulla piattaforma. Anche Settembre (che è il suo cognome, il nome è Andrea) è nato nel 2001 ma a Napoli, a X Factor lo seguiva Dargen D’Amico e insieme sono arrivati fino alla semifinale. Il pezzo con cui si è giocato la partecipazione a Sanremo 2025 si intitola Vertebre, parla del dolore dopo la fine di un amore e alla fine gli permette di battere la collega e guadagnarsi così l’accesso al teatro Ariston.

Maria Tomba

Anche nell’ultima sfida, quella tra i due nomi proposti da Area Sanremo, c’è un ex talent, parliamo di Maria Tomba in gara nella squadra di Fedez a X Factor 2023 e arrivata fino alla finale. La ragazza veronese classe 2002 ha cantato Goodbye (voglio good vibes) e il look è ancora quello che ricordiamo da X Factor: un pigiama. Il vero nome di Etra, unico artista a non aver preso la strada dei talent, è Alessio Pipan ed è nato nel 1999. La sua ballad dalle tonalità elettroniche si intitola Spazio (tra le dita), ma non basta per battere Maria Tomba, è lei alla fine a guadagnarsi la sezione Nuove Proposte di Sanremo 2025.

Cosa succede adesso?

I migliori artisti di Sanremo Giovani non gareggeranno contro i big ma si giocheranno la categoria Nuove Proposte. Qui il regolamento del Festival che si terrà allo storico teatro Ariston da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025.