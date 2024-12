Sanremo, Cattelan conferma: «Ho invitato Lucarelli a fare il Dopofestival con me». Ma frena: «Ora passa tutto alla Rai»

Il co-conduttore durante la conferenza stampa di Sarà Sanremo: «Ci siamo conosciuti un po’ meglio. Le ho chiesto di fare questa cosa insieme»

Selvaggia Lucarelli al Dopofestival non è più solo una voce di corridoio. Durante la conferenza stampa di Sarà Sanremo, il programma che farà accedere 3 giovani artisti alle serate finali del Festival, il co-conduttore Alessandro Cattelan ha infatti rivelato: «È passata a trovarmi al mio podcast. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, ci siamo conosciuti un po’ meglio e le ho proposto di stare insieme a me durante il Dopofestival. È intelligente, molto brillante e ha il commento veloce e ficcante. Le ho chiesto di fare questa cosa insieme: lei ha accettato». Cattelan ha però spiegato che la palla passa ora a Viale Mazzini: «Ma adesso non voglio fare il passo più lungo della gamba. È passato tutto alla Rai per quanto riguarda la parte burocratica».

In copertina: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI I Alessandro Cattelan nel corso della puntata di Sanremo Giovani a Roma, 3 dicembre 2024.