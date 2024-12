Sanremo, Selvaggia Lucarelli al Dopofestival? Lei intanto non smentisce: «Vorrei annunciare Fedez»

Il messaggio, lanciato ieri dai microfoni di «Da noi...a ruota libera», sarebbe inequivocabile: «Rompiamo l’Internet! Carlo, pensaci!»

Dopo l’annuncio dei 30 big in gara, l’hype per il prossimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo si sposta verso i co-conduttori. Al momento l’unico nome certo è quello di Alessandro Cattelan al Dopofestival, il format riesumato da Carlo Conti per il primo dei suoi (al momento) due Festival, ma da ieri le voci che si rincorrono nei corridoi di Viale Mazzini parlano anche di Selvaggia Lucarelli. La stessa ieri, ospite di Da noi… a ruota libera, non ha negato, anzi ha detto: «Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!». Una frase che, per un carrozzone gigantesco come Sanremo, suona come una conferma totale. La giornalista si è anche lasciata scappare una battuta: «Mi piacerebbe tantissimo avere il cartoncino in mano e annunciare la canzone di Fedez. Rompiamo l’Internet! Carlo, pensaci!». E Carlo sicuramente ci ha pensato, attento com’è, evidentemente, a ciò che di extramusicale accade nel mondo della musica, vedi il tentato cortocircuito che proverà ad innescare con gli inviti di Tony Effe e Fedez, protagonisti del più seguito dissing del 2024. Selvaggia Lucarelli, una delle giornaliste italiane più seguite sui social, però, pur nel cast del Festival, potrebbe non avere la possibilità di incrociare Fedez sul palco dell’Ariston, perché secondo quanto svelato da Rossella Erra a Citofonare Rai2, per lei Carlo Conti avrebbe pensato al ruolo di co-conduttrice del Dopofestival accanto a Cattelan. Questa voce si sposerebbe benissimo a questo punto con quanto dichiarato dal giornalista Gabriele Parpiglia a Protagonisti su RTL 102.5: «Selvaggia Lucarelli andrà al Festival di Sanremo ma non come conduttrice, bensì con un altro ruolo. Però Selvaggia Lucarelli farà parte del Festival di Sanremo, punto». Quello di Selvaggia Lucarelli è il secondo nome venuto fuori in termini di co-conduzione dopo quello della conduttrice e comica Geppi Cucciari. Nel turbinio di voci che, come da tradizione, anticipano l’annuncio ufficiale del conduttore e direttore artistico del Festival, anche i nomi di Serena Rossi e Alessandro Gassmann, che non solo ha smentito ma ne ha approfittato anche per lanciare una frecciatina a Carlo Conti: «A me fa piacere come leggo, di essere suggerito come co-conduttore di Sanremo, ma non saprei farlo, faccio un altro mestiere ed è già complicato cercare di fare al meglio il mio. Poi sarei poco indicato, perché già so che mi verrebbe naturale parlare di guerra e migrazioni, quindi lo sconsiglio vivamente. Viva la canzone italiana!»