Tony Effe e quei versi (contro Fedez?): «La Chiara dice che mi adora. La tua bevanda sa di piscio» – Il video

Tensione tra l’ex marito dell’influencer e l’autore di “Sesso e Samba”. Gli insulti, via social, fanno presagire a un dissing in arrivo

Allerta dissing. Tony Effe ha pubblicato un pezzo per “Red Bull 64 Bars”. Alcuni versi però potrebbero riferirsi a Chiara Ferragni e Fedez. Sull’influencer e il rapper si era parlato di flirt, smentito poi dal cantante di “Sesso e samba” che parla solo di sincera amicizia. La canzone però non sembra sprizzare simpatia da tutti i pori. Anzi. Lascia spazio a pochi fraintendimenti. «La Chiara (Ferragni, ndr) dice che mi adora, non ti ho lasciato la strofa, hai chiesto alla mia brutta copia, okay, ti comporti da troia, la tua bevanda sa di piscio, l’ho bevuta e mi fa schifo, guarda me, sono bellissimo, fai beneficenza ma rimani un viscido».

Fedez: «Il cane ha miagolato». La replica: «Ti aspetto Pinocchio»

Pochi minuti dopo Fedez e Nichi Savage hanno pubblicato delle stories. «Il cane ha miagolato, sistemati la permanente che arrivo bellezza», scrive l’artista di Rozzano. E poi il collega Nichi Savage aggiunge: «Non vedevo l’ora». Insomma, sta per scatenarsi un dissing in piena regola. Tony Effe ha replicato chiarendo che sì, quei versi erano dedicati proprio a Fedez: «Ti aspetto Pinocchio», scrive postando una foto di lui con la polizia.

La storia pubblicata da Tony Effe

