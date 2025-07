È morto Julian McMahon, addio all’attore di Streghe e Nip/Tuck. La malattia e l’addio della moglie a 56 anni

L'ultimo lavoro dell'attore è stato per la serie «Fbi: most wanted» su Netflix

È morto a 56 anni Julian McMahon, l’attore australiano rimasto nella memoria dei telespettatori per i suoi ruoli iconici in Streghe e Nip/Tuck. L’attore è deceduto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida, dopo una lunga battaglia contro il cancro. La moglie Kelly Paniagua ha confermato la scomparsa dell’attore con un ricordo commosso: «Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan».

Da Cole Turner al Dottor Destino: chi era Julian McMahon

Figlio dell’ex Premier australiano Sir William McMahon, Julian aveva costruito una carriera straordinaria partendo dalle soap australiane come “Home and Away” per poi sbarcare negli Stati Uniti. La svolta arrivò con il ruolo di Cole Turner/Belthazor in “Streghe”, il demone innamorato che ancora oggi resta uno dei personaggi più amati della serie. Ma è stato con “Nip/Tuck” che McMahon ha davvero mostrato tutto il suo talento, interpretando il carismatico chirurgo plastico Christian Troy e guadagnandosi una candidatura ai Golden Globe. Al cinema lo ricordiamo come il villain Dottor Destino nei film de “I Fantastici Quattro”, mentre più di recente aveva lavorato in “FBI: Most Wanted” e nella serie Netflix “The Residence” del 2025.