Morto a 78 anni Mark Snow, il compositore delle sigla di X-Files e Smallville

Mark Snow, compositore tra gli altri temi musicali, di quelli delle serie X-Files e Smallville, è morto venerdì 4 luglio all’età di 78 anni. L’artista si trovava nella sua casa in Connecticut e la notizia è stata diffusa dall’amico e collega Sean Callery, che ha pubblicato online un messaggio con l’annuncio. La causa del decesso non è stata specificata.

La morte di Mark Snow: l’annuncio dell’amico Sean Callery

Il messaggio pubblicato su Facebook da Sean Callery annuncia: «Mark Snow, una delle persone più meravigliose e di maggior talento che io abbia mai conosciuto, è morto. 33 anni fa ha iniziato a farmi da mentore come artista. Chi poteva immaginare che fossi anche all’inizio di una profonda amicizia che è cresciuta e si è evoluta nel corso di 3 decenni insieme ai nostri capelli grigi e alle deadline sempre più strette?».

Callery ha poi aggiunto: «Il suo senso dell’umorismo, il suo spirito, il suo talento – santo cielo il suo immenso talento – il mondo ha perso un’anima onesta e meravigliosa». Sean ha poi concluso ricordando come Snow lo avesse sempre aiutato, dandogli consigli che lo hanno formato, dentro e fuori lo studio musicale e ha concluso: «La mia carriera è iniziata per un suo atto di generosità 33 anni fa. Ti voglio bene mio amico. Non ci sarà mai qualcuno come te. Mando il mio amore a Glynnis, a tutti i suoi figli e i suoi nipoti, in questo momento difficile».

La carriera del compositore

Mark Snow aveva firmato le musiche delle serie X-Files e Millennium, collaborando per molti anni con il regista americano Chris Carter. La sua carriera è iniziata nel 1976 con il film tv The Boy in the Plastic Bubble, che vantava tra i personaggi anche John Travolta. Nel corso della carriera ha firmato le musiche di molti show televisivi come Hart to Hart, The Love Boat, Starsky & Hutch, ma anche la serie tv Smallville che aveva come protagonista Clark Kent e che in Italia ebbe molto successo. Per il cinema ha lavorato alle colonne sonore di diversi film, tra cui Crazy in Alabama e The New Mutants. Grazie ai suoi lavori, Snow ebbe 15 nomination agli Emmy.