Ultime notizie CaporalatoCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoRoland Garros
CULTURA & SPETTACOLOCinemaFranciaFumettiIran

È morta Marjane Satrapi, addio all’autrice di Persepolis: aveva 56 anni

04 Giugno 2026 - 11:17 Giulia Norvegno
Marjane Satrapi
Marjane Satrapi
Google Preferred Site

È morta all’età di 56 anni l’artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film “Persepolis”. Lo ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. 

«Marjane Satrapi – si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all’agenzia AFP – è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita». Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l’8 aprile 2025.

Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi i suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film. L’adattamento di Persepolis come lungometraggio di animazione tratto dalla serie a fumetti, raccontava con molti dettagli l’infanzia dell’autrice in Iran durante la rivoluzione islamica, e poi il suo esilio in Europa.

Molte le scene e i personaggi coinvolti negli arresti e nelle esecuzioni che seguirono quella rivolta e l’avvento al potere di Khomeini. Il film ottenne il Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2007

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Fabio Maria Damato, parla l’ex manager di Ferragni: «La nostra rottura? A Sanremo. Lei non mi ha dato la possibilità di chiarire. Ecco com’è finita»

2.

Vasco Rossi e la polemiche su De Gregori per gli artisti schierati, la risposta dal palco. E quell’idea di tornare a Sanremo – Il video

3.

Sanremo 2027: al posto della serata delle cover una per decidere chi mandare all’Eurovision. Ma a che prezzo?

4.

Bad Bunny nei guai, la casa rosa del tour finisce in tribunale: perché il proprietario chiede 6 milioni di dollari

5.

Due spicci, Zerocalcare risponde alle polemiche sui compensi: «Mi dispiace che non mi abbiano visto come un alleato» – Il video