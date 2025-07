I Coma Cose sono in crisi? Spunta la foto di lei tra le braccia di un altro uomo in spiaggia. Annullate alcune date del tour

I fan sono in allarme: nelle ultime 48 ore, sono saltate le date di Napoli e Firenze, senza alcuna spiegazione

Sono da dieci anni insieme e a Sanremo 2023 lui propose a lei le nozze, celebrate poi nel 2024. La coppia musicale Coma Cose però potrebbe esser in crisi. A lanciare l’indiscrezione su Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano è Deianira Marzano. L’esperta in gossip ha pubblicato ieri su Instagram uno scatto, girato da fonte che vuole rimanere anonima, dove lei sarebbe stata vista in dolce compagnia di un altro uomo su una spiaggia ligure.

«Ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito, in spiaggia in Liguria», scrive un utente. «Con uno che chiamava Roby», aggiunge. Per ora nessun commento dai diretti interessati. L’ultimo post del duo artistico risale ai primi di giugno con citazione dell’ultimo singolo “La gelosia”. I fan sono in allarme. Perché all’improvviso, nelle ultime 48 ore, si sono visti saltare le date di Napoli e Firenze, senza alcuna spiegazione. «Non vedevo l’ora di ascoltarvi dal vivo a Napoli…poco fa arriva la mail che dice che l’evento è annullato», scrive un utente. E ancora: «Come mai Firenze è stato annullato? Magari una parola per spiegare sarebbe carina». Forse una dichiarazione o smentita arriverà nelle prossime ore.