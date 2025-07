Guadagni raddoppiati, case per 20 milioni di euro: per Fiorello 2024 d’oro. Grazie all’abilità della moglie Susanna salva dai guai anche le sue sorelle

Utili in crescita per l’immobiliare dello showman, la Casetta srl, e anche per la società di produzione, la Rosa production srl. Grazie a questi toglie dai guai Anna Maria e Catena Fiorello, acquistando la loro Sister che verrà chiusa nel 2025

Sono andati più che bene gli affari di Rosario Fiorello nel 2024, anche grazie all’ottima amministrazione delle sue società fatta dalla inseparabile moglie Susanna Biondo, che è riuscita nell’anno passato anche a salvare dai guai le due sorelle del marito probabilmente senza perderci un euro. La società immobiliare “Casetta srl” di cui lo showman è azionista all’80% (e la moglie Susanna al 20%) ha chiuso l’ultimo bilancio con un utile di 68.214 euro, in netta crescita rispetto ai 45.880 euro del 2023. La società che si occupa di servizi manageriali a favore di artisti, la Rosa Production srl, ha più che raddoppiato i guadagni nell’ultimo anno, passando dai 90.406 euro del 2023 ai 182.473 euro del 2024.

Tredici milioni di finanziamenti, e ora case da vendere per 20 milioni con super plusvalenza

L’immobiliare di Rosario Fiorello e di sua moglie ha un discreto patrimonio di mattoni messo insieme investendo i guadagni dello showman. Dal bilancio 2024 si evidenziano infatti i finanziamenti a titolo gratuito di uno dei due soci (Rosario appunto) che cumulativamente ammontano a 13.395.148 euro. A fronte di questo esborso oggi ci sono proprietà immobiliari conservate del valore di 1.460.433 euro e rimanenze per 19.431.318 euro. Questa somma è composta per 18,3 milioni da «fabbricati civili destinati alla vendita» e per 1.127.201 euro da «attrezzature e arredamenti a corredo dei fabbricati». Una volta completata la vendita sul mercato, dunque, Fiorello e signora realizzeranno una significativa plusvalenza rispetto alle somme investite e sempre amministrate con oculatezza dalla signora Susanna. Per altro la società segnala in bilancio anche riserve di utili accantonati per 1.984.246 euro.

La moglie Susanna taglia i costi della società di produzione e raddoppia i guadagni

La Rosa Production Srl spiega la nota integrativa al bilancio 2024, «sviluppa attività editoriale, anche discografica, nonché di management e di gestione dell’immagine degli artisti che svolgono la propria attività nel settore televisivo, cinematografico, teatrale, radiofonico, discografico e musicale in genere. Dal 2014 la società si è anche strutturata per la produzione di spettacoli audiovisivi per la loro fruibilità da parte del grande pubblico sul proprio sito web». In passato ha anche partecipato alla distribuzione di un film che aveva come protagonista Giuseppe Fiorello, fratello di Rosario: Chi m’ha visto del 2017, e ancora nel bilancio 2023 erano arrivati da lì gli ultimi 2.366 euro di ricavi. Il fatturato 2024 è stato di 833.014 euro, lievemente inferiore agli 846.493 euro dell’anno precedente. Se l’utile è raddoppiato si deve anche al robusto contenimento dei costi da parte dell’amministratrice della società, che anche in questo caso è Susanna, la consorte di Fiorello. Ad esempio, il costo del personale si è più che dimezzato, scendendo dai 300.501 euro del 2023 ai 134.278 euro del 2024.

Rosario Fiorello e la moglie Susanna Biondo

L’operazione salvataggio della Sister delle due sorelle Fiorello lanciata nel 2024

La Rosa Production nel corso del 2024 ha acquistato per 420 mila euro l’intero capitale della Sister srl, società che faceva il suo stesso lavoro: «Sviluppa attività di management e di gestione dell’immagine degli artisti che svolgono la propria attività nel settore televisivo, cinematografico, teatrale, radiofonico, discografico e musicale in genere». A vendere sono state le due sorelle Fiorello: Anna Maria Lucia, che aveva il 50% della società, e Catena che aveva il restante 50% attraverso la sua Otto srl. Si è trattato probabilmente di un salvataggio in famiglia, perché la Sister a fine 2023 aveva perso tutti gli artisti suoi clienti, e alla fine è passata dai 633.453 euro di incassi del 2023 a zero euro di incassi nel 2024. E da un utile netto di 436.745 euro del 2023 a una perdita di 20.196 euro del 2024. Cifre che mostrano come la società non stesse più in piedi.

Catena Fiorello, scrittrice e autrice televisiva, sorella di Rosario

L’abilità di Susanna Biondo, moglie di Rosario, nel gestire anche la pratica delle sorelle

Susanna Biondo scrivendo la relazione di bilancio 2024 della Rosa Production lasciava ancora aperta una porticina al salvataggio della Sister, spiegando: «L’acquisizione della partecipazione è stata giustificata da valutazioni di opportunità di business dato il ruolo operativo della partecipata. Al momento l’organo amministrativo della Rosa Production sta valutando l’opportunità di mantenere viva la partecipata ricercando nicchie di operatività per il raggiungimento degli scopi sociali oppure, alternativamente, la sua messa in liquidazione, mediante realizzazione del costo sostenuto per la sua acquisizione». Una volta acquisita la Sister la moglie di Fiorello però ha capito che la ex società delle due sorelle non ha più mercato.

E da amministratrice della nuova società in nota integrativa è stata ben più pessimista: «L’andamento del primo trimestre dell’esercizio 2025, come per il precedente, è fermo in quanto, dall’esame delle possibilità di business poste in essere dall’organo amministrativo non sono emerse possibilità di proseguire l’attività statutaria. Sono in corso accordi con i soci della controllante per decidere l’eventuale cancellazione della società». Catena e Anna Maria Fiorello hanno comunque evitato i guai all’orizzonte, incassando 420 mila euro. In pancia della società c’è ancora un patrimonio netto di 429.630 euro quasi interamente distribuibile in grado di non fare rischiare nulla a Rosario dopo la chiusura: recupererà praticamente tutti i soldi sborsati per togliere le sorelle dai guai.