Jovanotti fa pace col fratello grazie anche a Fiorello. Non si parlavano da 5 anni: perché Lorenzo ha litigato con Bernardo Cherubini

Per anni i due fratelli non si sono neanche più parlati. Finché è arrivata la riconciliazione durante un concerto a Bologona: merito della mediazione della moglie di Jovanotti e dell'amico in comune Rosario Fiorello. Da dove era nata la lite

Bernardo Cherubini ha ritrovato la serenità e, soprattutto, ha riabbracciato suo fratello Lorenzo, ben più noto come Jovanotti. Il 61enne, che di recente ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello, ha raccontato al settimanale DiPiùTv l’emozione della riconciliazione avvenuta al concerto di Bologna del fratello. «Finalmente ho fatto pace con mio fratello Lorenzo», ha detto spiegando come quell’abbraccio abbia chiuso una dolorosa parentesi durata cinque anni. Tanto i due fratelli non si erano più parlati. Negli ultimi tempi Bernardo aveva tentato più volte di riallacciare i rapporti, senza successo, fino a quando non è arrivata l’occasione del concerto bolognese che ha segnato la loro riconciliazione.

Perché Jovanotti aveva litigato col fratello Bernardo

La lite tra i due fratelli Cherubini non è nata per questioni economiche, ma per divergenze di idee sui vaccini e la recente pandemia di Coronavirus. A far litigare i due sarebbe stata la posizione contraria ai vaccini Covid di Bernardo. Lui si sarebbe sempre mostrato riluttante alla vaccinazione, mentre Lorenzo cercava di convincerlo del contrario, generando accese discussioni. A complicare ulteriormente la situazione è stata la partecipazione di Bernardo al Grande Fratello, iniziativa che secondo molti non avrebbe avuto l’approvazione di Jovanotti. Proprio al reality di Mediaset, Bernardo aveva messo in chiaro come la pensasse sui vaccini anti-Covid: «I vaccini mi fanno cagare. Non li ho mai fatti i vaccini del Covid». Frasi che scatenarono grandi polemiche. «Alla mia uscita dalla Casa, non ha mai risposto alle mie chiamate, ai miei messaggi», ha ricordato Bernardo, sottolineando come quella volta il distacco sembrava «qualcosa di irreversibile», diverso dai precedenti allontanamenti che i fratelli avevano già vissuto in passato.

Il ruolo decisivo di Francesca Valiani e Fiorello

La svolta è arrivata grazie all’intervento di Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, e al supporto di Fiorello, amico di entrambi i fratelli. «Si sono mossi in tanti», ha spiegato Bernardo, fino a quando non è arrivata la telefonata da una persona di famiglia che lo ha invitato ad andare al concerto del fratello. Durante l’evento bolognese, prima ancora di prendere posto tra il pubblico, Bernardo è stato condotto dal fratello backstage. «Appena ci siamo visti, ci siamo abbracciati, come solo i fratelli sanno fare, e quella stretta ha cancellato tutto», ha raccontato con emozione. L’abbraccio ha letteralmente azzerato anni di rancore e incomprensioni, permettendo ai due di ritrovare quella complicità che li legava fin dall’infanzia a Cortona, dove ora progettano di rivedersi e di fare un viaggio insieme per recuperare il tempo perduto.