Jovanotti cambia idea e rimanda il concerto del 26 aprile a Roma per i funerali di Papa Francesco – Il video

Ieri aveva annunciato che tutto sarebbe rimasto invariato, poi l'annuncio contrario: si farà domenica 27 aprile

Alla fine, Jovanotti ci ripensa. Il concerto previsto per sabato 26 aprile 2025 al Palazzo dello Sport di Roma è stato ufficialmente posticipato a domenica 27 aprile. La decisione è stata annunciata dallo stesso artista con un video su Instagram dopo la proclamazione dei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Che culmineranno proprio con i funerali solenni nella giornata di sabato. In un primo momento, Jovanotti aveva rassicurato i fan sulla volontà di mantenere invariata la data. Anche per rispetto di chi aveva già acquistato i biglietti o programmato viaggi da altre regioni per partecipare all’evento.

Tuttavia, la società organizzatrice del tour, Trident, ha poi comunicato che lo slittamento di un giorno è stato deciso in segno di rispetto per le esequie del Santo Padre. Che si svolgeranno proprio il 26 aprile a Roma, che in quei giorni sarà profondamente segnata da un clima di raccoglimento e partecipazione. E a confermarlo è lo stesso cantante sui social.

Cosa cambia per i fan

La nuova data, domenica 27 aprile, rappresenterà quindi l’ultimo appuntamento romano del tour di Jovanotti. I biglietti acquistati per la data originale rimangono validi anche per il giorno successivo. Per chi non potesse partecipare al concerto del 27, è stata comunque prevista la possibilità di chiedere il rimborso, disponibile da mercoledì 23 aprile alle 10:00 fino a giovedì 24 aprile alle 18:00, attraverso i siti Ticketone e Ticketmaster. Oppure, per gli acquisti nei punti vendita fisici, recandosi direttamente presso il punto di acquisto.