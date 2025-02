Sanremo 2025, ecco la scaletta definitiva della prima serata: Gaia e Gabbani i primi sul palco. L’ordine di uscita dei 29 cantanti in gara

Chiudono i The Kolors. Gerry Scotti e Antonella Clerici co-conduttori al fianco di Carlo Conti

Si aprirà con Gaia e si chiuderà con i The Kolors la prima serata del Festival di Sanremo 2025. L’ordine di uscita dei 29 artisti in gara è stato rivelato da Carlo Conti nella conferenza stampa di questa mattina. Sarà Gaia la prima a calcare il palco dell’Ariston, seguita da Francesco Gabbani e Rkomi. Ad accompagnare il direttore artistico ci saranno questa sera due co-conduttori: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Tra gli ospiti ci sarà invece Jovanotti, che si esibirà in un medley che comincerà fuori dall’Ariston e, ha rivelato Conti, si avvarrà «di tanti tamburi». Uno dei momenti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo sarà anche la presenza della star israeliana Noa e della cantante palestinese Mira Awad, che canteranno insieme Imagine di John Lennon.

La scaletta dei cantanti della prima serata

Gaia

Francesco Gabbani

Rkomi

Noemi

Irama

Coma_Cose

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Achille Lauro

Giorgia

Willie Peyote

Rose Villain

Olly

Elodie

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento

Massimo Ranieri

Tony Effe

Serena Brancale

Brunori Sas

Modà

Clara

Lucio Corsi

Fedez

Bresh

Sarah Toscano

Joan Thiele

Rocco Hunt

Francesca Michielin

The Kolors

Foto copertina: ANSA/Fabio Frustaci | Carlo Conti nella conferenza stampa prima dell’inizio del Festival di Sanremo, 11 febbraio 2025