I sospetti sugli occhi di Fedez a Sanremo e quell’effetto delle pupille dilatate, i social si scatenano. Ma lui prova a rassicurare

Il rapper ha sfilato ieri sul red carpet dell'Ariston alle prove generali in vista della prima serata di Sanremo. In tanti hanno notato qualcosa di strano nei suoi occhi

Hanno destato curiosità gli occhi neri di Fedez ieri a Sanremo. Il rapper al centro delle polemiche dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla sua relazione con Chiara Ferragni e sui presunti tentativi di tradimento ha sfilato ieri sul red carpet del teatro Ariston, dove tutto è pronto per l’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo, al via stasera. Fedez era presente alle prove con cui è stato rivelato l’ordine di esibizione degli artisti in gara. Si è fermato diverse volte per scattarsi foto con i suoi fan e i suoi occhi neri non sono passati inosservati. Negli scatti, le pupille del rapper apparivano dilatate, tanto da coprire completamente l’iride.

L’effetto pupille dilatate di Fedez

Da ore sui social sono migliaia coloro che si domandano cosa possa essere successo. Tra questi c’è chi ipotizza implicitamente l’assunzione di qualche sostanza che possa aver fatto dilatare le pupille.

Le lenti a contatto di Fedez

A Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, conduttori di PrimaFestival, Fedez ha affermato di sentirsi bene, nonostante il periodo complicato. Escludendo questioni di salute, si fa avanti l’ipotesi che Fedez possa avere usato delle lenti a contatto che modificano il colore degli occhi. Ne esistono di vari colori e sono spesso utilizzate come accessorio nei travestimenti di Halloween, carnevale e dai cosplayer. Ma gli occhi di Fedez potrebbero essere anche legati al brano che porterà in gara: Battito. «Se la mia canzone fosse un’immagine sarebbe un pixel nero».

Il nostro speciale su Sanremo 2025