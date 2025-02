L’incidente di Fedez per sedurre Belen Rodriguez, il tranello a Muschio Selvaggio e la vendetta di Chiara Ferragni. Ecco le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona

Nella nuova puntata di Falsissimo l'ex fotografo dà voce alla modella e showgirl e punta il dito contro Ferragni: «Ha mancato di umiltà quando ha raggiunto il potere»

C’era una terza incomoda nel matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni? Forse anche più di una. Della presunta liaison con Angelica Montini, non smentita dal rapper, sappiamo ormai tutto, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo Falsissimo. Ora però l’ex fotografo dei vip torna alla carica, e nella nuova puntata del suo format riporta alla luce altri (presunti) episodi imbarazzanti per l’ex coppia più chiacchierata d’Italia. Ad incunearsi tra i due, pur in modo del tutto diverso, sarebbe stata negli scorsi anni anche Belen Rodriguez. A sua insaputa. Tanto che la super-modella poi diventata proprietaria di un’agenzia di talent pagò dazio con l’«ira funesta» di Chiara Ferragni – su di lei e della sorella Cecilia. Per un colossale qui pro quo, però, il cui responsabile sarebbe stato lo stesso Fedez. Questo, per lo meno, è quanto rivela oggi la stessa Rodriguez a Corona nella nuova puntata di Falsissimo, pubblicata lunedì 10 febbraio. Tutto comincia, almeno dal punto di vista del fotografo, la sera di Natale del 2015: «Dopo tre anni di galera sono seduto a casa mia agli arresti domiciliari e sento suonare il citofono. Arriva con una Ferrari Federico Lucia con un suo amico e una bottiglia di Dom Perignon e mi dice che lui era il Dio in Terra e che si sarebbe fidanzato con Belen Rodriguez». Riesce in effetti ad “agganciarla”, secondo la ricostruzione, tramite amici comuni. Finché una sera ha l’occasione d’oro: lei ha accettato di uscirci.

Il flop con Belen e l’intervista a Muschio Selvaggio

Quella sera Fedez, racconta oggi Belen, è nervoso. Così tanto che nel prepararsi prima della serata, mentre si fa la barba, si taglia il volto. Sanguina copiosamente, la ferita non si rimargina. Così si precipita in farmacia per farsi medicare. Risultato, ricorda la modella, «arriva con 40 minuti di ritardo come le femminucce». Parola fine alla loro storia, ammesso che avrebbe mai avuto qualche chance. Non è chiaro a quando risalga esattamente la vicenda riferita da Rodriguez per il tramite di Corona. Fatto sta che i due si rivedono a tu per tu diversi anni dopo, in tutt’altro contesto: lui l’ha invitata a una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio. Nella chiacchierata – siamo ad aprile 2022 – Fedez racconta senza filtri: «Ci ho provato con te, poi ho preso lo schiaffo», rievocando la storia del taglio accidentale col rasoio. Lei a quel punto s’impietosisce e ci scherza su: «Se l’avessi saputo almeno un bacio te l’avrei dato, pure un limone. Ma tu stavi con Chiara». Dopo aver registrato Belen chiede però a Fedez di tagliare dal montaggio quella parte «perché Chiara si potrebbe arrabbiare, potrebbe non capire la mia ironia». Così fa cancellare tutto.

La vendetta di Chiara Ferragni e la disperazione di Belen

Fine della storia? Tutt’altro, perché Fedez – così dice ora la modella – quei pochi secondi di conversazione li fa vedere proprio a Chiara Ferragni, così, estrapolati dal contesto. L’influencer va su tutte le furie e “punisce” Belen e la sorella Chiara con le sue armi: leva loro il segui su Instagram, e le esclude dai giri che contano della comunicazione e del marketing. In quel periodo, ricorda Corona, «Chiara Ferragni con Fedez decideva chi lavorava e chi no: Belen aveva un’agenzia di talent, sua sorella cresciuta nella fame faceva l’influencer, con Chiara ci andavano a cena, lavoravano per lei, erano nel circolo del web». «Come si permette quest’argentina, questa cameriera che non è del circolino a dire che si sarebbe fatta il mio maritino, a insinuarsi nell’occhio dei Ferragnez?», è il senso della ripicca di Ferragni che Corona riporta. A quel punto Belen va nel panico. Prima chiama Fedez per chiedergli cos’ha combinato. Poi cerca direttamente Chiara Ferragni. La chiama, più volte. Lei non risponde. Allora le manda un messaggio, chiedendole cosa sia successo e proponendosi di andare a casa sua per spiegarle come stiano davvero le cose. Corona non dice come si sia poi evoluta la vicenda, ma la sua personale sentenza è chiara (appunto): «Chiara Ferragni è stata cattiva, il suo vero amore è l’occhio». E se alla fine dei conti è caduta dal trono su cui sedeva, è perché «paga la mancanza di umiltà al momento di raggiungere il potere»