Fabrizio Corona attacca Achille Lauro: «Parli di violenza per pulirti l’immagine ma vai con donne sposate»

L'ex re dei paparazzi risponde alle parole del cantante romano: «La politica fa gossip ogni giorno»

«Caro Achille, il gossip è quello che la politica del nostro Paese fa quotidianamente». Fabrizio Corona sceglie ancora la via dei social, nello specifico delle stories su Instagram, per difendere a spada tratta il suo format “Falsissimo” e Fedez. E lo fa attaccando Achille Lauro, che lo stesso ex re dei paparazzi aveva accusato di aver avuto una liaison con Chiara Ferragni proprio durante il matrimonio tra l’imprenditrice e il rapper milanese. «Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso», ha detto il cantante romano in un incontro stampa a Milano in vista del Festival di Sanremo. Il riferimento al caso Fedez-Ferragni è evidente, così come è chiara l’accusa ai danni di Corona, come già prima aveva fatto Selvaggia Lucarelli. Corona non le ha mandate a dire: «Parli di violenza? La usi per pulirti l’immagine».

Le parole di Lauro: «Anche questa è violenza contro le donne»

Se anche Achille Lauro dice di vivere ancora «nel mondo dei sogni», sicuramente è al contempo informato riguardo alle questioni di tutti i giorni. Soprattutto quelle intorno agli ormai ex Ferragnez e ai presunti tradimenti che, da una parte e dall’altra, avrebbero fratturato la coppia. La relazione di Fedez con la 26enne milanese Angelica Montini, rivelata da Fabrizio Corona in un video su YouTube, è stata confermata dallo stesso cantante. I dettagli della vicenda sono stati commentati con amarezza sui social da Chiara Ferragni, scatenando la reazione dell’ex re dei paparazzi. Proprio lui, rivolgendosi all’imprenditrice, ha tirato in mezzo Achille Lauro: «Ti ricordi di quando hai detto a Fedez che te lo sei scopata?».

Corona contro Lauro: «Solita retorica woke di quelli che vanno con le donne sposate»

E riguardo a questo Lauro ha regalato una battuta durante il punto stampa milanese: «In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere», ha detto. «Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tanti progetti. Sto tanto all’estero, non seguo e non mi piace il gossip. Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso». Immediata la risposta di Corona, diretta chiaramente al cantante: «Caro Achille, il gossip è quello che la politica del nostro paese fa quotidianamente». E sull’accusa di violenza ha aggiunto, insistendo sulla liaison tra Lauro e Ferragni: «Parlare di violenza sulle donne é la solita retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per pulirsi l’immagine».