Fabrizio Corona contro Chiara Ferragni: «Ti ricordi quando hai detto a Fedez che ti sei scop**a Achille Lauro?»

L'attacco su Instagram: non stai mai con i figli, solo babysitter strapagate

Fabrizio Corona all’attacco di Chiara Ferragni. Dopo il post di ieri in cui l’influencer se la prende con l’ex marito Fedez, il giornalista di gossip su Instagram va all’attacco: «È un anno che chiedi a Federico di poter mostrare i figli», scrive, intendendo probabilmente le foto sui social. Sulle quali gli ex coniugi hanno un accordo per non mostrarli. «Tu che con i figli non ci stai mai. Solo baby sitter strapagate». Poi risponde sulla questione di Angelica: «Il tuo ex marito non ha deciso a tavolino con il suo amico». E poi: «Nessuno mi impedirà di mandare la TERZA PARTE di questa storia. Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stronzate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente».

Achille Lauro

Infine, l’attacco: «Incominciamo da uno che canta a Sanremo quest’anno: Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scopato?». I due coniugi avevano litigato qualche tempo fa proprio dopo una visita di Ferragni al cantante. All’epoca le foto della lite finirono su tutti i quotidiani. Senza sapere nulla del motivo del litigio.