L’altra donna, il tentato suicidio e il figlio di La Russa: gli ultimi anni di Fedez raccontati da Fabrizio Corona

Nel nuovo format del re dei paparazzi spuntano novità personali sugli ultimi anni del rapper. A cominciare dalla presenza di una donna, il vero amore di Federico

Oltre 200mila visualizzazioni in 15 ore, la quarta puntata di Falsissimo, nuovo format disponibile su YouTube a cura di Fabrizio Corona, spopola. Questo perché quello che è considerato il re dei paparazzi racconta una sconcertante verità dietro la favola dorata dei Ferragnez. Tradimenti, malattie, amori struggenti vissuti sul filo di lana, lettere d’addio ed un presunto tentato suicidio pochi attimi prima di presentarsi di fronte a milioni di telespettatori. Le verità di Fabrizio Corona, dimostrate da audio piuttosto inequivocabili, da un lato lasciano spiazzati, dall’altro permettono di unire i puntini e provare a capire cosa si cela dietro una serie di comportamenti di Fedez. Il campanello d’allarme scatta lo scorso 18 dicembre quando durante Sarà Sanremo, il format per scegliere i sei ragazzi in gara a Sanremo Giovani, Carlo Conti organizza una passerella dei 30 big per svelare i titoli delle canzoni dell’edizione del Festival numero 75. Quando tocca a Fedez qualcosa non va, il viso del 35enne è decisamente gonfio, gli occhi spenti, arranca con passo incerto sul palco e spiega il proprio brano, Battito, non andando oltre monosillabi. Siti specializzati in gossip raccontano di una furiosa lite con Eleonora Sesana, sua storica assistente, Corona lo descrive invece come «il giorno più brutto della sua vita, perché due giorni prima ha ricevuto un messaggio dal suo vero amore che gli comunicava che era finita per sempre». No, non parliamo di Chiara Ferragni, ex moglie e madre dei suoi figli, ma di un’altra donna che, secondo il racconto di Corona, avrebbe avuto un posto speciale nel cuore del rapper prima, durante e dopo il matrimonio con l’imprenditrice digitale.

Chi è la donna che ha rubato il cuore a Fedez

Il suo nome è Angelica Montini, gestisce un proprio brand di moda, famiglia benestante, frequenta Fedez già prima che lui conoscesse la Ferragni, ma non vuole instaurare una relazione fissa (e pubblica) con lui, secondo il racconto di Corona «non lo ritiene alla sua altezza». Il viaggio verso Sanremo quel 18 dicembre è drammatico, la sua assistente tenta di convincerlo in tutti i modi a concentrarsi sul Festival ma lui aveva la testa lì. Infatti litigano, a tal punto che lui decide di lasciarla in autogrill, per questo Eleonora Sesana non è con lui quando si trova in hotel e arriva una chiamata di mezz’ora da parte di Montini, nonostante Corona, da amico del rapper, l’avesse pregata di evitare quella chiamata durante una giornata così importante. A seguire la chiamata, disperato, a Corona, la voce rotta, l’afflizione palpabile, dice al giornalista che il dolore è insopportabile, che ha buttato giù una boccetta di Minias, un sedativo-ipnotico molto forte appartenente alle benzodiazepine, una classe di farmaci indicata per il trattamento dell’insonnia grave, e gli manda una lettera d’addio da consegnare ai suoi figli «nel caso dovesse succedere qualcosa». Corona allora chiama immediatamente la madre di Fedez, Tatiana. «Non sapeva niente, aveva sottovalutato la situazione», quando, dopo vari tentativi, il rapper apre la porta alla madre Corona le consiglia di non chiamare un’ambulanza, «altrimenti domani siete su tutti i giornali». Posegue Corona: «Federico viene rianimato di un medico, la situazione è drammatica».

Selvaggia Lucarelli e il matrimonio da favola

Corona poi passa al giorno dopo, attaccando duramente Selvaggia Lucarelli, definita «stronza» e «cicciona», che avrebbe paventato l’ipotesi che Fedez abbia inscenato tutto per risultare più simpatico al pubblico a casa: «Lei vede solo cattiveria». Ma non solo, secondo Corona, Alessandro Cattelan («incapace»), avrebbe ingaggiato la giornalista al Dopo Festival perché avrebbe capito che l’unico metodo per fare share è aspettare l’incontro tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. Il racconto di Corona si tinge di commedia quando prosegue con ciò che sarebbe accaduto il giorno dopo, Fedez è attaccato a una flebo e Chiara Ferragni lo chiama per questioni inerenti i propri figli ma lui, incosciente, è convinto di parlare con lo stesso Corona e racconta per filo e per segno tutta la storia con Angelica Montini, compreso il periodo in cui lui risultava sposato.

Il messaggio di Chiara

Dopo un pò Federico Leonardo Lucia (così all’anagrafe) si accorge che sta parlando da solo e sul telefono si trova un messaggio della ex moglie: «Sei uno stronzo di merda». Chissà se Fedez si è lasciato sfuggire con la moglie anche il racconto più surreale e cinematografico che Corona oggi svela e che parrebbe essere confermato da una serie di audio fatti ascoltare (uno con l’assistente e uno con la stessa Montini), e cioè che pochi minuti prima di imboccare la navata per quello che è stato uno dei matrimoni più spettacolari e discussi forse dell’intera storia del nostro paese, lui era in bagno, accovacciato sotto il lavandino, al telefono con Angelica, dichiarandole il proprio amore e dicendole che avrebbe interrotto tutto all’istante se lei glielo avesse chiesto. La ragazza decide di rimanere nell’ombra e la favola dei Ferragnez diventa ciò che sappiamo. In realtà Fedez ammette all’amico Corona che in quel momento era innamorato di entrambe. Fedez alla fine sposerà Chiara Ferragni, nascerà la piccola Vittoria e tutto proseguirà come sappiamo fino alla rottura definitiva al Festival di Sanremo 2023. Ma Angelica Montini non sparirà mai, anzi, comincerà con lei una serie di tira e molla che con ogni probabilità, così come rivelato dalla stessa Ferragni a Striscia la notizia durante la consegna di un Tapiro D’oro, culminerà con la dedica sul palco del Teatro Ariston di Bella stronza di Marco Masini, la canzone scelta da Fedez per la serata dei duetti, una canzone che molti pensavano fosse dedicata all’ex moglie. Il giornalista non entra nel merito delle vicende giudiziarie che coinvolgono seppur lateralmente Fedez in questo periodo, accenna soltanto che si è trattato di un momento in cui Fedez, per riassumere il proprio status di rapper duro e puro dopo anni di narrazione «alla Mulino Bianco», avrebbe giocato con il fuoco in ambienti non suoi che rischiavano di farlo finire molto male. Corona sul finire della puntata rivela anche che di essere stato contattato tramite il suo avvocato dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, il cui figlio sarebbe amico di Angelica Montini, che gli avrebbe chiesto di non pubblicare questa puntata di Falsissimo. Corona è comunque andato online.