Chiara Ferragni senza rimpianti: «Sto meglio senza Fedez, non era una bella relazione» – Il video

Chiara Ferragni non ha rimpianti sulla separazione dall’ex marito Fedez. La coppia ha raggiunto un accordo a dicembre, dopo sei ani di matrimonio. Da mesi ormai i due avevano ammesso la crisi, non apparivano più insieme e avevano raccontato ognuno la propria versione sulla fine della relazione. Quel che è chiaro quando l’influencer parla ai microfoni di Striscia la notizia, è che Ferragni è soddisfatta della situazione attuale e non tornerebbe indietro. «Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione», ha detto all’inviato di Canale 5 Valerio Staffelli, «non ci sentiamo molto, lui non è molto carino». Motivo dell’incontro è la consegna del tapiro per l’annuncio della scelta di Fedez di portare a Sanremo 2025 il brano Bella stronza in duetto con Marco Masini. «Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui», pur ammettendo che forse sarebbe stata auspicabile un’altra canzone, giusto per non alimentare voci. Si tratta del sesto tapiro consegnato dal tg satirico all’influencer. Difficile credere che il raper Federico Lucia non risponderà.

