Fedez duetta con Masini a Sanremo con «Bella Stronza», la conferma del cantante: «Ma devo ancora accettare, non so come la vuole cantare»

Sembra davvero che il rapper voglia cantare la hit del 1995. Il destinatario dell'invettiva però non dovrebbe essere l'ex moglie Chiara Ferragni

Uno dei due duetti più chiacchierati di Sanremo 2025, quando mancano tre settimane all’inizio del Festival, è quello di cui ha dato anticipazione Gabriele Parpiglia: Fedez e Marco Masini. Non tanto e non solo per l’accostamento della voce del rapper a quella del cantautore fiorentino, quanto piuttosto per il brano che il 35enne di Buccinasco vorrebbe portare all’Ariston, Bella stronza. Uscito nel 1995, ormai 30 anni fa, è uno dei brani più celebri di Masini, entrato nella storia della musica italiana. Sarà per questo che Fedez l’ha scelto per proporlo a Sanremo, ma qualche insinuazione sul vero destinatario dell’invettiva contenuta nel titolo del brano è stata subito avanzata. «Fedez vuole cantare Bella stronza nella serata delle cover, un attacco mediatico alla sua ex moglie Chiara Ferragni», scriveva Parpiglia pochi giorni fa. E ora che l’ipotesi sembra prendere corpo, emergono ulteriori dettagli sulle intenzioni dei due cantanti.

Fedez e Masini, il duetto a Sanremo 2025

Come avrebbe confermato lo stesso Marco Masini ad alcuni fan, durante il firmacopie del disco 10 amori lo scorso 19 gennaio a Piacenza, e riferito da FQ Magazine, il contatto tra i due ci sarebbe davvero stato. L’entourage di Fedez gli avrebbe chiesto di collaborare ma Masini ci starebbe ancora pensando perché «prima di prendere una decisione deve sentire come sarà proposta la canzone». Solo se la proposta sarà convincente, essendo molto attento alle canzoni del suo repertorio, accetterà di duettare. Sempre che l’accordo non sia stato già raggiunto e i due non stiano semplicemente rispettando i tempi della comunicazione sanremese in mano a Carlo Conti. Alla stessa testata, fonti vicine al rapper fanno poi sapere che Fedez starebbe lavorando a «delle barre ad hoc dedicate alla depressione, non necessariamente (per ora) all’ex moglie Ferragni». Sarebbe quella la Bella stronza del brano a cui Fedez rivolgerà la sua invettiva, sempre che la collaborazione venga confermata.