Fabrizio Corona pubblica la sua verità su Totti e Ilary Blasi (ma anche Iovino e Fedez): in arrivo il libro “La grande menzogna”

L'opera, in uscita per edizioni Piemme, non si occupa solo dell'ex coppia, ma anche del rapper milanese e del personal trainer finito su tutti i giornali

«Finalmente, dopo venticinque anni, mi sono rotto il ca**o di questa coppia di cafoni romani. Occhio, Ilary per promuovere la tua serie ho deciso di raccontare tutto quello che non vi ho mai detto sulla loro vita: le loro corna (tantissime quelle del pupone), i loro nuovi amori, gli affari sporchi e il processo di separazione ancora in atto». Così Fabrizio Corona annuncia su Instagram il suo libro, edizioni Piemme, in uscita a breve. Intitolato “La grande menzogna” non si occupa solo degli ex sovrani di Roma ma anche del rapper Fedez e del personal trainer Cristiano Iovino che con il rapper ha avuto qualche problema mentre con Blasi avrebbe preso solo un caffè. Anche se Corona su questo aspetto la pensa differente: l’uomo del caffè, lo definisce, non si sarebbe solo fermato a consumare una bevanda con la showgirl, mentre con l’ex capitano avrebbe «strani rapporti». Affermazioni che potrebbero prevedere anche reazioni (probabilmente legali) dei diretti interessati. Il libro per ora è in pre-order. Diventerà un caso letterario? E sopratutto qualcuno risponderà all’ex re dei paparazzi?