Oliviero Toscani ricoverato, il fotografo in condizioni gravi: due anni fa la diagnosi dell’amiloidosi

La diagnosi della malattia due anni fa. Il ricovero oggi dopo l'aggravarsi delle condizioni del fotografo

Il fotografo Oliviero Toscani è ricoverato da oggi al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Toscani, 82 anni, sarebbe in gravi condizioni. Il fotografo era stato portato in ospedale dalla casa nella vicina Casale Marittimo, in provincia di Pisa, per l’aggravarsi delle sue condizioni. Due anni fa gli era stata diagnosticata l’amiloidosi. La malattia grave, ma secondo alcuni medici non da considerare incurabile era stata resa nota dallo stesso fotografo lo scorso agosto.

Al Corriere della Sera, Toscani aveva raccontato per la prima volta in pubblico della sua malattia. Il fotografo aveva rivelato di essersi sottoposto a una cura sperimentale. In un anno, aveva spiegato, aveva perso circa 40 chili: «Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali». In quel periodo Toscani diceva che non sapeva quanto tempo gli restasse da vivere: «Certo che vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato, lo conosco da quando era un ragazzo. Ogni tanto mi vien voglia. Gliel’ho detto già una volta e lui mi ha chiesto se sono scemo».

Nonostante la sua situazione, Toscani riusciva comunque a trovare il lato ironico: «Mi viene da ridere: la bellezza è che non avevo mai pensato di trovarmi in questa situazione, è una nuova situazione che va affrontata. La bellezza è che non ti interessano più patria, famiglia e proprietà, la rovina dell’uomo».