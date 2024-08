L’onda (social) dei no-vax contro Oliviero Toscani: «Si è ammalato per colpa del vaccino anti Covid-19»

L’annuncio del fotografo Oliviero Toscani, che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato di avere un «male incurabile», ha risvegliato gli utenti (social) vicini agli ambienti No vax. In queste ore, su X, sono infatti apparsi diversi post che – senza alcuna base scientifica – mettono in correlazione l’amiloidosi, malattia di cui soffre Toscani, e i vaccini contro il Covid-19. «La triste fine di Toscani a cui il boomerangdel vaccino (e delle sue ‘azzate a riguardo) è arrivato in modo particolarmente pesante», si legge nel post del professore Paolo Becchi, noto no-vax, che durante la pandemia era tra i 150 firmatari dell’appello dei docenti universitari contro il Green pass. Ma anche: «Oliviero Toscani: i novax sono trogloditi e uomini delle caverne, il vaccino va reso obbligatorio. Chissà se tornando indietro a quei giorni il simpatico Oliviero rifarebbe quelle inoculazioni di siero sperimentale che tanto sembrano avergli fatto bene…», scrive un altro utente riferendosi alle posizioni a favore dei vaccini dello stesso fotografo.

Intervistato nel 2021 da La Zanzara su Radio 24, Olivieri, commentando le principali notizie di attualità, dalla pandemia di Covid e alla campagna vaccinale, si era infatti scagliato contro chi negava, e nega tuttora, l’efficacia dei vaccini: «I no vax sono trogloditi e uomini delle caverne. Il vaccino contro il Covid è la cosa più civile del mondo. Deve essere obbligatorio come quando alle elementari era obbligatorio quello contro il vaiolo. Chi non vuole farlo è un cretino e un incosciente, bisogna farlo per educazione verso se stesso e gli altri. La gente deve fare il vaccino – aveva precisato – come deve pagare le tasse. Se non lo fai sei un delinquente. Chi non lo vuole fare è un delinquente». Dichiarazioni, queste, che sono state riprese dagli autori no-vax per scagliarsi – come da copione – sull’inefficacia dei vaccini e sulle loro conseguenze.

Foto copertina: ANSA/ ELVIRA SERRA / CORRIERE SERA

