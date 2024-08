Il video-messaggio di Sinner a Oliviero Toscani: «Un onore far parte delle tue giornate». E lui si commuove: «È la mia gioia nella malattia»

Jannik Sinner ha inviato un videomessaggio ad Oliviero Toscani, in cui dichiara che è «un onore» far parte delle sue giornate. Un abbraccio virtuale che arriva in un momento particolare, come noto, per il fotografo e pubblicitario, che nei giorni scorsi ha raccontato per la prima volta della grave malattia di cui soffre, l’amiloidosi. Nell’intervista al Corriere della Sera, Toscani usava però il registro della leggerezza. E tra le occasioni di «sollievo» nella sua vita di forzato ritiro menzionava proprio le gesta del campione altoatesino. «Leggo, guardo in tv l’Inter e certe squadre inglesi. E poi c’è Sinner, che mi dà sollievo nella vita. Ora sono tutti gelosi e invidiosi di lui: tipico degli italiani. Imparerà presto chi sono i veri amici e chi no», aveva detto Toscani. L’82enne aveva anche raccontato come fotograferebbe il tennista n° 1 al mondo: «Non mentre gioca a tennis. Si vede dallo sguardo che è un ragazzo profondo. Devi fermare quell’attimo lì negli occhi, esprime onestà e capacità. Sinner non è italiano. L’italianità è (…) imbrogliona, mafiosa».

L’appuntamento per il derby

Oggi dunque Sinner ha ricambiato tutti quei complimenti, in forma di stima e solidarietà nei confronti di Toscani. «Ciao Oliviero, sono Jannik, e sono molto onorato di far parte della tua giornata», dice Sinner nel video inviato da New York, dove è ora impegnato negli US Open. Poi la battuta a sfondo calcistico: «Ho sentito che sei interista, quindi su questo non siamo tanto d’accordo. Chissà, magari un giorno ci guardiamo il derby Milan-Inter insieme. Ti mando un grandissimo abbraccio, e stammi bene». Toscani ha replicato a stretto giro al video ricevuto. «Mi fa tanto piacere. Lui è la gioia dei miei giorni noiosi di malattia: quando c’è lui sto bene».

