Chiara Ferragni e l’imbarazzo per la foto presa a una creator francese «senza permesso»: com’è andata a finire

Il racconto di Iris de Richemont: «Me lo hanno segnalato gli utenti, così le ho scritto». Lo strano caso della foto comparsa in un carosello sul profilo dell'influencer. Ecco la sua risposta

È scoppiato un caso attorno a una foto pubblicata da Chiara Ferragni, che ritrae una donna di spalle che porta una bambina in braccio. All’apparenza potrebbe sembrare a tutti gli effetti una foto di Ferragni con la piccola Vittoria. Tuttavia, non si tratta di lei e il fatto che l’influencer non lo abbia precisato ha scatenato la polemica. Molti follower di Ferragni, infatti, hanno riconosciuto che la donna presente nella foto è, in realtà, Iris de Richemont, una creator francese. Sentita da Fanpage, l’influencer ha confermato di aver ricevuto numerose segnalazioni e di aver quindi contattato Ferragni. «Alcuni follower hanno iniziato a taggarmi nei suoi commenti, dicendo che quella non era lei, e mi hanno anche inviato la foto in Direct, nei messaggi personali. Quando sono andata sul suo profilo e ho visto che c’era una foto di mia figlia nel suo carosello di foto sono rimasta sorpresa», racconta a colloquio con Sara Leombruno. Richemont precisa che, effettivamente, non ha ricevuto alcuna richiesta da Ferragni prima della pubblicazione della foto.

«Non mi ha chiesto il permesso, le ho detto di taggarmi»

«Non mi ha chiesto il permesso di prendere la foto, ma Internet è uno spazio libero e quindi le ho scritto un messaggio su Instagram chiedendole se potesse taggarmi, perché non lo aveva fatto», prosegue. E, stando sempre al racconto della creator francese, Ferragni le ha risposto: «Mi ha detto che aveva pubblicato la foto perché era puramente fonte di ispirazione. So che – conclude – ha avuto un anno difficile, ma credo che il suo post parlasse di redenzione, quindi che il 2025 sia l’anno di ripresa per tutti». Ferragni ha successivamente taggato la creator francese. L’immagine in questione, infatti, è tuttora visibile all’interno di un carosello di foto sul suo profilo Instagram e, cliccando sopra la foto incriminata, appare il tag a Richemont. Il post, però, è assaltato dai commenti dei follower, divisi tra chi la difende e chi l’attacca.