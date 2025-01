Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera al concerto di Max Pezzali. L’influencer è una fan (da tempo) della voce degli 883

A condividere lo scatto sui social la moglie del cantante

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Non mancano gli ospiti celebri al nono concerto di Max Pezzali al Forum di Assago. E tra questi anche la coppia formata dall’influencer e dall’imprenditore e manager nelle telecomunicazioni, entrambi grandi fan del cantante che fu degli 883. A suggellare il momento è una foto delle due coppie: Pezzali con la moglie Deborah Pelamatti assieme a Ferragni e Tronchetti, sorridenti mentre si abbracciano dopo una delle date. Oggi si terrà il penultimo dei concerti di Pezzali nel palazzetto casa dell’Olimpia Milano.

I brani di Max Pezzali amati dai figli di Chiara Ferragni

La foto è stata pubblicata da Pelamatti su Instagram, ma la compagna del cantante non è l’unica ad amarlo. Nelle sue storie Instagram Chiara Ferragni ha rivelato che Hanno Ucciso l’Uomo Ragno è la canzone preferita dei suoi figli, oltre a pubblicare numerose foto e video del concerto e del backstage. Per lei, invece, ad essere indimenticabili solo Gli Anni e Nient’altro che noi. Quest’ultima è proprio la canzone che l’imprenditrice aveva pubblicato su Instagram nel corso dell’estate, all’inizio della frequentazione con Tronchetti. «Com’è bello il mondo insieme a…voi. Abbiamo ancora festa con i nostri amici in questo Forum che non è un albergo», ha scritto invece Pelamatti nella descrizione del proprio post su Instagram.