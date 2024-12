Fedez e la dedica d’amore sui social: «Vorrei non te ne fossi mai andata»

Le parole del rapper accanto a una foto che ritrae un'alba con un'atmosfera nostalgica e cupa

Un’alba nuvolosa, le sei e undici della mattina e una frase di un brano che parla di nostalgia e rimpianto. «Ogni notte bacio il tuo ricordo a letto, vorrei non te ne fossi mai andata, vorrei non te ne fossi mai andata». È così che Fedez ha scelto di aprire le sue storie su Instagram, suscitando l’attenzione dei suoi follower e fan, molti dei quali ancora sconvolti dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Il rapper sta trascorrendo le vacanze natalizie lontano dall’Italia e le parole scelte dal brano Hello there di Lyrycal Lemonade sembrano racchiudere una riflessione personale, forse scritta in un momento di debolezza.

Il primo Natale senza i figli di Fedez e le vacanze fuori dall’Italia

E la domanda sorge spontanea: a chi sono rivolte quelle parole? All’ex moglie Chiara Ferragli? Ai figli? La risposta resta, per ora, un’incognita. Intanto, il rapper nei giorni scorsi ha fatto sapere che questo è stato il primo Natale senza i suoi figli, Leone e Vittoria, dopo il divorzio con Ferragni. Il rapper ha scelto di volare a Saint Barth, dove sta trascorrendo il periodo natalizio in compagnia di alcuni amici, tra cui il socio d’affari Leonardo Maria Del Vecchio. La lontananza dalla sua famiglia, le immagini di un paesaggio incantevole ma malinconico, e la scelta di un brano che esprime il dolore di una separazione, fanno pensare a un periodo non del tutto sereno per il cantante. Nel frattempo, Chiara Ferragni sta vivendo un altro tipo di realtà. L’influencer, che a sua volta ha attraversato un anno difficile tra vita privata e professionale, si sta concedendo un periodo di serenità in montagna, a Saint Moritz, dove passerà il Capodanno in compagnia dei suoi due figli e del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera. Le sue storie sui social mostrano una Chiara sorridente e circondata dall’affetto delle persone a lei più care, tra sci e pranzi in compagnia.