Fedez, dopo il Festival di Sanremo uscirà il suo libro-confessione. E intanto aspetta il Natale nella villa extra lusso ai Caraibi

Arriva nelle librerie a marzo del 2025 il nuovo libro-confessione di Fedez dove il rapper ripercorre i suoi traumi e le cicatrici più profonde, passate e recenti. Memoir è il titolo – non definitivo – nella scheda di anticipazioni del nuovo anno di Mondadori che lo pubblicherà nella collana “Viva Voce”. Nelle 252 pagine non potrà mancare una parte dedicata al rapporto con Chiara Ferragni, dalla quale il cantante – definito «il personaggio italiano più noto, più discusso, più divisivo» – si è separato ufficialmente lo scorso 13 dicembre. «Una biografia che ha l’efficacia di un libro terapeutico, un self help che ha la vitalità di una biografia»: così viene presentato il libro che riserverà molte sorprese e con cui il rapper dopo la musica, i social, la tv, i podcast catturerà l’attenzione di milioni di italiani. La data di uscita è strategica poiché arriverà dopo la partecipazione del rapper al Festival di Sanremo con Battiti, un brano sulla depressione il cui titolo è stato presentato dallo stesso a Sarà Sanremo. L’apparizione di Fedez al programma aveva preoccupato i fan, che l’avevano visto stanco e confuso temendo il peggio. Ma il cantante, il giorno dopo, aveva smentito ogni ricostruzione. E per festeggiare il Natale è volato ai Caraibi senza figli, ma in compagnia di amici. Stando a quanto riporta Novella 2000, il rapper sta soggiornando in una villa extra lusso di proprietà di LVMH (quasi 30 mila euro a notte): una villa privata – “Ville de France” – di 650 mq che ha, tra le altre cose, una sala fitness, spa privata e un maggiordomo personale disponibile h24.

Foto copertina: ANSA / TINO ROMANO | Fedez al Salone del libro a Torino, 12 maggio 2024