Caso Pandoro, Chiara Ferragni si accorda con il Codacons per evitare il processo: risarcimento ai consumatori e 200mila euro in beneficenza

Con il compromesso raggiunto tra l'influencer e le associazioni dei consumatori, la Procura potrebbe ora chiedere l'archiviazione nell'inchiesta per truffa

Chiara Ferragni ha trovato un accordo con il Codacons in merito alle denunce per truffa di alcuni consumatori che si erano sentiti ingannati per il caso del pandoro Balocco e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. L’Antitrust aveva inflitto una multa di un milione di euro ad alcune società riconducibili all’influencer per pratica commerciale scorretta. Secondo l’Autorità, e poi in scia anche l’associazione dei consumatori, l’accordo commerciale tra Ferragni e le aziende dolciarie creava confusione sul rapporto tra acquisto del prodotto griffato e donazione in beneficenza. Ora che è stato trovato un accordo, il Codacons potrebbe ritirare le querele e la Procura che si è mossa in questi mesi potrebbe riconsiderare le accuse mosse all’influencer e che sono state formulate nel fascicolo d’inchiesta per truffa aggravata chiuso a ottobre. Pochi giorni fa, era stata Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano a paventare questa ipotesi di accordo tra le parti e archiviazione. Secondo quanto perfezionato dagli avvocati Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone, Ferragni risarcirà tutti i consumatori rappresentati dal Codacons e dall’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi che l’avevano denunciata per truffa dopo l’acquisto del pandoro Pink Christmas. In più, verserà 200mila euro in beneficenza a un ente che si occupa di tutela delle donne vittime di violenza.

Foto di copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI