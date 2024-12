Chiara Ferragni saluta il 2024 (con le lacrime): «Grazie per l’apprendimento dato» – Il video

Il reel "best of" dell'influencer che nel dicembre 2023 è stata travolta dal Pandoro gate

Non lo aveva cominciato bene, lo sta concludendo senz’altro meglio. Tra momenti difficili per le sue società e la separazione con Fedez. Chiara Ferragni saluta il suo “anno orribile” sui social. Lo fa condividendo alcuni attimi dove, tra amici e fughe dall’Italia, piange. «Ciao 2024. Grazie per tutto l’apprendimento e per avermi reso quella che sono oggi», scrive l’imprenditrice sui social. Circa un anno fa, nel dicembre del 2023, scoppiò Pandoro Gate, che portò l’influencer sotto la lente della procura. Da lì in poi è crollata sia la sua vita professionale che matrimoniale.

«Hai scoperto la tua forza, la tua incredibile resilienza. Non sai quanto ti ammiri. Amore, don’t stop believin’. Hold on to that feelin’ come dicono le parole della canzone dei Journey, una delle mie preferite», le scrive la mamma Marina Di Guardo. C’è chi però non crede molto alle difficoltà dell’influencer. «Un anno di rinunce e sacrifici, ve? (…) Fare un post profondo, in cui si parla di rinascita e difficoltà, inanellando solo immagini di lusso sfrenato, divertimento, viaggi e ancora lusso, è abbastanza contraddittorio», commenta una utente. Nel reel una voce in sottofondo spiega: «Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d’occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso. Ma soprattutto mi hai fatto capire che la mia salute sia fisica, emotiva, che mentale è ciò che conta davvero. Ci sono ancora cose che non riesco a capire, ma credo che con il tempo capirò le ragioni e gli scopi di tutto ciò che è successo».