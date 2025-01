Selvaggia Lucarelli: «Chiara se mi avessi dato ragione su Pandoro e Fedez…»

L'autrice dell'inchiesta che poi portò al crollo dell'impero dell'influencer commenta la giornata particolare dell'imprenditrice. E non è l'unica a farlo

«Chiara, se mi avessi dato ragione subito su Pandoro e Fedez, a quest’ora saresti in vacanza sulla neve in pelliccia a sbocciare con un miliardario. Ah già, ci stai lo stesso. Vabbè. Comunque diciamo che ti saresti risparmiata un po’ di rotture di cazzo, ecco». Così Selvaggia Lucarelli, autrice dell’inchiesta che portò poi allo scoppio di Pandoro-gate, commenta su Instagram la giornata complicata di Chiara Ferragni, prima citata a giudizio per truffa aggravata e poi autrice di un lungo post sui social contro l’ex marito.

Le reazioni sui social, tra critiche ed ironia

Oggi in tanti sui social prendono le parti dell’imprenditrice, ma c’è anche chi tiene la linea parlando di incoerenza di tutta la coppia Ferragnez. E c’è chi prova a sdrammatizzare, come Osho: «#ChiaraFerragni: ‘Ingannata da #Fedez. Per anni ha finto di essere un cantante’».