Shock al concerto di Tommaso Paradiso: l’artista perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: «Colpa del volume» – Il video

Il malfunzionamento dell'audio ha provocato uno scatto d'ira al cantante. Ecco cos'è successo

Momenti di tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, dove un imprevisto tecnico ha interrotto per alcuni istanti lo spettacolo. Secondo quanto emerso, un malfunzionamento agli auricolari ha compromesso il controllo del volume, causando una reazione spropositata e impulsiva dell’artista che, particolarmente infastidito, ha lanciato il microfono sul palco. Gesto che ha colto di sorpresa il pubblico presente.

Il cantante: «Si sposta il volume da solo»

Pochi istanti dopo, però, lo stesso Paradiso si è reso conto della reazione che ha avuto, scusandosi direttamente con gli spettatori. «Scusate, si sposta il volume da solo», ha spiegato sul palco subito dopo. Il concerto è poi proseguito regolarmente. Il video sta facendo il giro dei social, dove sta alimentando commenti e reazioni tra fan e utenti.