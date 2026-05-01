Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
CULTURA & SPETTACOLOIntelligenza artificialeMusicaSpotifySuoni e Visioni

Invasione di brani generati con l’AI su Spotify, arriva la spunta verde per gli artisti umani: come funziona la novità

01 Maggio 2026 - 21:30 Alba Romano
embed
spotify ai badge verificato
spotify ai badge verificato
«Nell’era dell’IA è più importante che mai potersi fidare dell’autenticità della musica che si ascolta», ha spiegato il colosso della musica streaming. Ecco i requisiti che dovranno soddisfare i cantanti

Spotify ha annunciato l’arrivo di un nuovo sistema di verifica pensato per distinguere in modo più immediato gli artisti reali dai contenuti musicali generati dall’intelligenza artificiale. Il nuovo strumento dovrebbe essere operative nelle prossime settimane e prevede l’introduzione del badge «Verificato da Spotify», una spunta verde che verrà applicata ai profili degli artisti e nei risultati di ricerca. Il contrassegno indicherà che un profilo è stato controllato e rispetta i criteri di autenticità definiti dalla piattaforma.

L’annuncio di Spotify

Secondo quanto comunicato dall’azienda, i profili che pubblicano musica generata principalmente da sistemi di intelligenza artificiale o che rappresentano personaggi non reali non potranno ottenere la verifica. «Nell’era dell’IA è più importante che mai potersi fidare dell’autenticità della musica che si ascolta», ha spiegato Spotify nel presentare l’iniziativa.

I requisiti per avere il badge

Per accedere al badge, gli artisti dovranno soddisfare una serie di requisiti, tra cui un’interazione costante con il pubblico nel tempo, il rispetto delle regole della piattaforma e una presenza considerata reale anche al di fuori di Spotify, attraverso attività come concerti, merchandising ufficiale e profili social collegati. L’azienda stima che oltre il 99% degli artisti attualmente cercati dagli utenti rientrerà nei criteri di verifica al momento del lancio, includendo centinaia di migliaia di musicisti.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Terremoto Biennale: si dimette la Giuria internazionale. Meloni: «Buttafuoco persona capacissima ma non avrei fatto come lui»

2.

Massimo Bagnato arrestato, le urla contro l’ex mentre lo portano via. I pedinamenti e le chat moleste: la decisione del giudice sullo stalking

3.

Altro che glow up: “Il diavolo veste Prada 2” celebra il funerale del giornalismo – La recensione

4.

Beatrice Venezi: «Nella cultura comanda ancora la sinistra. Non suonerei più per Meloni»

5.

Addio a Franco Botto, il pescatore dell’iconico spot sul «tonno insuperabile» – Il video

leggi anche
barilla
ECONOMIA & LAVORO

Nella classifica sulla reputazione delle grandi aziende vince ancora Lego. Barilla balza al nono posto ed è la prima al mondo nel settore alimentare

Di Francesca Milano
fedez-masini-sanremo-piu-ascoltati
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez e Masini asfaltano tutti su Spotify, ma YouTube sceglie Sal Da Vinci: ecco tutti i dati degli ascolti di Sanremo 2026

Di Ygnazia Cigna
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Fedez/Masini e Sayf i più ascoltati su Spotify, ultima tra i big Patty Pravo

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Il 2025 è stato l’anno delle nuove cantautrici italiane ma voi non lo sapete: quali sono i venti migliori album al femminile che non dovete perdervi – La gallery

Di Gabriele Fazio