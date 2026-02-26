Sanremo 2026, Fedez/Masini e Sayf i più ascoltati su Spotify, ultima tra i big Patty Pravo

Sulla più popolare piattaforma per l'ascolto della musica in streaming vanno benissimo anche Nayt e Ditonellapiaga

Quasi un milione di ascolti nelle prime 24 ore, su Spotify la coppia Fedez/Masini e Sayf vanno in volata. Per la strana coppia di Sanremo ’26 si tratta di una conferma dopo aver strappato un posto nella cinquina degli artisti più televotati durante la seconda serata del Festival, quella di ieri, per Sayf invece forse un trailer di quello che potrebbe succedere stasera, quando il pubblico a casa sarà chiamato a votare la seconda tranche di big in gara. Sono 992mila gli stream sulla più popolare delle piattaforme musicali digitali per Male necessario, 933mila per Tu mi piaci tanto. Attenzione però anche a Nayt, che con 879mila stream conquista la terza posizione, anche lui, un po’ a sorpresa per i non frequentatori della scena live italiana, tra i cinque più votati dal pubblico.

Sanremo 2026 domina Spotify

Neanche a dirlo, come ormai da tradizione, la playlist del Festival di Sanremo, big e giovani, stradomina la Top50 di Spotify, restituendo anche una percezione piuttosto netta del gradimento del pubblico. Così è doveroso registrare il quarto posto di Ditonellapiaga con la divertente Che fastidio!, così come il flop di Luché con Labirinto, considerato che parliamo dell’artista che ai nastri di partenza risultava essere quello con più ascolti mensili. Gli 839mila stream di Serena Brancale, considerato che si tratta di una commovente ballad, un mood che non sfonda mai troppo tra il pubblico di Spotify, è certamente un grosso risultato. Tra quelli che superano gli 800mila stream nelle prime 24 ore sul mercato discografico, c’è anche Samurai Jay con la sua Ossessione, quota reggaeton dell’edizione.

L’impennata di Fulminacci, delude Sal Da Vinci

La bella figura di Fulminacci sul palco dell’Ariston gli vale un ottimo ottavo posto (797mila stream), seguono Tommaso Paradiso con 776mila ascolti e Arisa con 739mila. Chiusa così la top ten, c’è un gap di ascolti importante con gli altri big in gara a Sanremo, un gap grande quasi 150mila ascolti. L’entusiasmo che accompagna il percorso di Sal Da Vinci in questo Festival fa credere in questi giorni a molti che, a sorpresa, il cantautore napoletano potesse anche vincere, forse questi 591mila stream smentiscono l’ipotesi.

Ultima Patty Pravo

Sorprende fino ad un certo punto che il big in gara a Sanremo ’26 meno streammato su Spotify, piattaforma utilizzata soprattutto da giovani e giovanissimi, sia Patty Pravo che occupa la posizione della chat numero 35, non riuscendo a scalzare nemmeno Tony Pitony con Donne ricche e Pyrez (feat. Sfera Ebbasta) con Darkmoney, che sono i non concorrenti di Sanremo più alti in classifica (rispettivamente al 33esimo e 34esimo posto). Il meno ascoltato in assoluto è il giovane Mazzariello, che sfiora i 180mila stream (posizione numero 39)

