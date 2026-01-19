Il regolamento del Festival di Sanremo 2026, le giurie e come si vota serata per serata

Anche quest’anno Carlo Conti ricopre il doppio ruolo di direttore artistico e conduttore, dopo il successo del 2025. Di conseguenza, il regolamento rimane sostanzialmente invariato

Dal 24 al 28 febbraio 2026 il Festival di Sanremo torna a far cantare l’Italia. Anche quest’anno Carlo Conti riprende il doppio ruolo di direttore artistico e conduttore, dopo il successo del 2025 e l’addio di Amadeus. Di conseguenza, il regolamento resta sostanzialmente invariato. Accanto a Conti, alla guida della 76esima edizione, c’è Laura Pausini, mentre Max Pezzali è l’ospite della nave attraccata davanti alla città ligure durante la kermesse.

Sotto i riflettori del Teatro Ariston si alternano 30 Big e quattro “Nuove Proposte”: due provenienti da Sanremo Giovani e due selezionate attraverso Area Sanremo, la selezione promossa dal Comune ligure. Per le canzoni in gara, il regolamento prevede una durata massima di 3 minuti e mezzo, mentre per le “Nuove Proposte” il limite scende a 3 minuti, senza che vengano specificate le motivazioni di questa differenza. Ma ora vediamo nel dettaglio chi vota, come si vota e come si arriva alla consegna del Leone d’oro.

Chi sono le giurie del Festival di Sanremo?

Confermate le tre le giurie che valutano gli artisti in gara:

il pubblico , che vota attraverso il sistema di Televoto da rete fissa e mobile;

, che vota attraverso il sistema di Televoto da rete fissa e mobile; la Giuria della Sala stampa, Tv e Web composta da rappresentanti dei media accredita tra stampa, televisioni e testate web con l’esclusione delle web radio e con l’aggiunta di rappresentanti delle emittenti radiofoniche estere specializzate nel settore;

composta da rappresentanti dei media accredita tra stampa, televisioni e testate web con l’esclusione delle web radio e con l’aggiunta di rappresentanti delle emittenti radiofoniche estere specializzate nel settore; la Giuria delle Radio formata da emittenti radiofoniche nazionali e locali.

Durante le cinque serate della kermesse, non votano sempre tutte e tre le giurie.

Prima serata

Nella puntata d’apertura del Festival di Sanremo 2026, martedì 24 febbraio, è prevista l’esecuzione di tutte le 30 canzoni in gara. Il voto è affidato alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, e al termine della votazione viene stilata una prima classifica completa. Carlo Conti comunica al pubblico soltanto i primi cinque classificati, senza specificarne l’ordine di piazzamento.

Seconda serata

Come da tradizione, gli artisti tornano sul palco per eseguire nuovamente il loro brano, suddivisi tra la seconda e la terza serata. I primi 15, in ordine casuale e non di classifica, si esibiscono mercoledì 25 febbraio. I brani vengono valutati dal pubblico tramite Televoto e dalla Giuria delle Radio, con un peso perfettamente equilibrato: 50% ciascuno. Anche in questo caso viene stilata una classifica dei 15 artisti e delle rispettive canzoni, ma i conduttori comunicano soltanto le prime cinque posizioni della serata, senza indicarne l’ordine.

Oltre ai Big, sul palco del Teatro Ariston si esibiscono anche le quattro Nuove Proposte, suddivise in due coppie che si affrontano in sfide dirette. I brani vengono votati dal pubblico tramite Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa TV e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). Le due canzoni più votate, una per ciascuna sfida, accedono alla terza serata. A presentare le Nuove Proposte torna anche Gianluca Gazzoli, già conduttore di Sanremo Giovani.

Terza serata

Giovedì 26 febbraio salgono sul palco dell’Ariston i restanti 15 Big del Festival, che presentano nuovamente il loro brano. Le modalità di voto restano le stesse della seconda serata: 50% al Televoto e 50% alla Giuria delle Radio. Al termine delle esibizioni viene stilata la classifica di serata, della quale vengono annunciati – in ordine casuale – i primi cinque.

Come nella puntata precedente, anche giovedì è dedicato alle Nuove Proposte. I vincitori delle due semifinali si affrontano nella finalissima. I brani vengono valutati da tutte e tre le giurie: il pubblico tramite Televoto, la Giuria della Sala Stampa TV e Web e la Giuria delle Radio, con una ripartizione dei voti del 34%, 33% e 33% che favorisce leggermente il pubblico. A fine serata viene proclamato il vincitore o la vincitrice della categoria.

Quarta serata

La quarta serata, la più attesa, è dedicata alle cover, scelte tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2025, insieme a un artista ospite. I cantanti sono votati dal pubblico con il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). L’artista con più preferenze è il vincitore della serata delle cover.

Quinta serata

Sabato 28 febbraio si conclude la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nella serata finale tutti e 30 i Big tornano a esibirsi. Le tre giurie esprimono nuovamente le proprie preferenze, rispettando la ripartizione: 34% al Televoto, 33% alla Giuria della Sala Stampa TV e Web e 33% alla Giuria delle Radio. Il risultato di questa votazione viene sommato ai punteggi ottenuti nella prima serata e al risultato congiunto di seconda e terza serata, in modo da calcolare una media percentuale che determina la classifica generale.

A questo punto vengono annunciati i primi cinque artisti, sempre senza indicare l’ordine di piazzamento, e viene data loro la possibilità di esibirsi nuovamente sul palco oppure di riproporre una registrazione. Terminati gli interventi, le tre giurie votano ancora con lo stesso meccanismo, senza azzerare la classifica. La top 5 del Festival tiene infatti conto anche della classifica generale provvisoria, comprensiva delle prime tre serate e della prima esibizione della quinta serata.

Da questo si ottiene la classifica finale dei migliori cinque brani. Il più votato viene proclamato vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo, mentre vengono poi annunciati anche gli altri piazzamenti fino al quinto. La classifica completa e quelle relative alle singole serate vengono pubblicate successivamente sul sito sanremo.rai.it.

I premi e l’accesso all’Eurovision

Nella quinta serata, oltre a proclamare il vincitore della 76esima edizione, della serata cover e quello delle Nuove Proposte, vengono assegnati anche i seguenti riconoscimenti: premio al miglior testo, premio alla migliore composizione musicale e premio della critica. Tutti i premi consegnati durante il Festival hanno un valore esclusivamente simbolico.

Nel corso delle cinque serate, inoltre, possono essere conferiti, su indicazione del direttore artistico e in accordo con Rai, i riconoscimenti della Città di Sanremo a grandi protagonisti della musica o dello spettacolo. L’artista vincitore di Sanremo 2026 rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio. Qualora il vincitore dovesse rifiutare, il posto verrebbe assegnato al secondo classificato, come avvenuto lo scorso anno con Olly e Lucio Corsi.