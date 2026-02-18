Tutti i testi delle canzoni in gara a Sanremo 2026
Amore, intelligenza artificiale, amicizia, guerre: ecco di cosa parlano i brani della 76esima edizione del Festival
Alla 76esima edizione del Festival di Sanremo partecipano 30 big, che presenteranno sul palco dell’Ariston le loro canzoni, scelte da Carlo Conti. Ma chi sono i cantanti e le cantanti in gara? E di cosa parlano i loro brani? Ecco, uno per uno i testi delle canzoni che ascolteremo al Festival.
- Arisa, Magica favola
- Bambole di pezza, Resta con me
- Chiello, Ti penso sempre
- Dargen D’Amico, Ai Ai
- Ditonellapiaga, Che fastidio!
- Eddie Brock, Avvoltoi
- Elettra Lamborghini, Voilà
- Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta, Stella stellina
- Fedez & Masini, Male necessario
- Francesco Renga, Il meglio di me
- Fulminacci, Stupida sfortuna
- J-Ax, Italia starter pack
- LDA & Aka 7even, Poesie clandestine
- Leo Gassmann, Naturale
- Levante, Sei tu
- Luchè, Labirinto
- Malika Ayane, Animali notturni
- Mara Sattei, Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta
- Michele Bravi, Prima o poi
- Nayt, Prima che
- Patty Pravo, Opera
- Raf, Ora e per sempre
- Sal Da Vinci, Per sempre sì
- Samurai Jay, Ossessione
- Sayf, Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale, Qui con me
- Tommaso Paradiso, I romantici
- Tredici Pietro, Uomo che cade