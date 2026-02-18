Sanremo 2026, Patty Pravo – «Opera»
Per Patty Pravo, il palco dell’Ariston è terreno conosciuto. Con dieci partecipazioni alle spalle, quest’anno torna tra i Big di Sanremo con Opera, un brano che indaga la condizione umana come equilibrio tra solitudine e connessione, sogno e realtà. La canzone racconta un viaggio interiore in cui esperienze ed emozioni plasmano la percezione del presente e della vita stessa. Tra riflessioni filosofiche e immagini poetiche, il brano celebra l’intensità dell’istante vissuto, mostrando come la vita oscilli costantemente tra il senso del quotidiano e il mistero dell’esistenza. «Nata da un sogno, parla dell’unicità di ognuno di noi in questo mondo. Perché noi siamo opere d’arte uniche», ha spiegato l’artista a proposito del suo brano.
Estratto del testo «Opera» di Patty Pravo
«Sulla terra siamo soli,
solitari in compagnia,
circondati da parole, parole,
affidati a un’utopia.
Siamo santi e peccatori.
naviganti e sognatori,
un po’ satelliti,
filosofi del niente.
Semplicemente la vita,
semplicemente follia.
Cantami ancora il presente,
nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera».
Testo e musica: Giovanni Caccamo