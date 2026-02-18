Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo 2026, Patty Pravo – «Opera»

18 Febbraio 2026 - 10:52 Alba Romano
embed
festival-sanremo-2026-patty-pravo-opera testo
festival-sanremo-2026-patty-pravo-opera testo
Per l'artista, il palco dell'Ariston è terreno conosciuto. Quest'anno torna tra i Big con un brano che indaga la condizione umana tra concretezza e mistero

Per Patty Pravo, il palco dell’Ariston è terreno conosciuto. Con dieci partecipazioni alle spalle, quest’anno torna tra i Big di Sanremo con Opera, un brano che indaga la condizione umana come equilibrio tra solitudine e connessione, sogno e realtà. La canzone racconta un viaggio interiore in cui esperienze ed emozioni plasmano la percezione del presente e della vita stessa. Tra riflessioni filosofiche e immagini poetiche, il brano celebra l’intensità dell’istante vissuto, mostrando come la vita oscilli costantemente tra il senso del quotidiano e il mistero dell’esistenza. «Nata da un sogno, parla dell’unicità di ognuno di noi in questo mondo. Perché noi siamo opere d’arte uniche», ha spiegato l’artista a proposito del suo brano.

Estratto del testo «Opera» di Patty Pravo

«Sulla terra siamo soli,
solitari in compagnia,
circondati da parole, parole,
affidati a un’utopia.

Siamo santi e peccatori.
naviganti e sognatori,
un po’ satelliti,
filosofi del niente.

Semplicemente la vita,
semplicemente follia.
Cantami ancora il presente,
nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera».

Testo e musica: Giovanni Caccamo

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Vittorio Sgarbi assolto, cadono le accuse sul quadro di Manetti: «Macchina del fango contro un innocente»

2.

In Germania uno spettacolo che indaga i confini dell’antifascismo è finito con una tentata invasione di palco

3.

La carta Pokémon che vale 16,5 milioni, l’affare dello youtuber Logan Paul: chi l’ha comprata e perché vale così tanto – Foto

4.

Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: «Problemi di cuore, saranno le macumbe di Signorini…»

5.

Achille Lauro per le Olimpiadi all’Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei Giochi

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Mara Sattei: «Porto all’Ariston una dedica d’amore molto speciale, e se vinco vado alle Hawaii». L’intervista

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Fulminacci: «Un sogno duettare con Fagnani, ma io non sono una belva: sono un procione». L’intervista

Di Gabriele Fazio
sanremo 2026 mattarella
CULTURA & SPETTACOLO

I cantanti del Festival di Sanremo ospiti dal Presidente Mattarella. Intonano “Azzurro”, ma lui non li segue. «Non voglio turbare il coro» – Il video

Di Stefania Carboni
festival-sanremo-2026-costo-biglietti
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, la corsa ai biglietti, i costi e la lotteria: tutto quello che c’è da sapere

Di Alba Romano
festival-sanremo-2026-dove-vederlo
CULTURA & SPETTACOLO

Guida completa al Festival di Sanremo 2026: date e dove vederlo

Di Alba Romano