A Sanremo tornano Morgan e Belen, tutti i duetti per la serata delle cover: con chi canteranno Francesca Fagnani e Cristina D’Avena – La lista
L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 entra sempre più nel vivo e, dopo giorni di indiscrezioni, arriva finalmente l’ufficialità sugli ospiti che affiancheranno i Big in gara nella tradizionale serata delle cover. I nomi sono stati svelati oggi durante l’edizione delle 13.30 del Tg1, direttamente dal direttore artistico Carlo Conti, che ha annunciato l’elenco completo dei protagonisti dei duetti in programma venerdì 27 febbraio sul palco del Teatro Ariston. Nella lunga carrellata dei duetti, c’è qualche coppia che non passa inosservata, come Fulminacci con la conduttrice Francesca Fagnani sulle note di Parole parole o Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila morena.
L’elenco dei duetti a Sanremo e la canzone che canteranno
- Arisa con il coro del teatro regio di Parma: Quello che le donne non dicono
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena: Occhi di gatto
- Chiello con Morgan: Mi sono innamorato di te
- Dargen con Pupo e Fabrizio Bosso: Su di noi
- Ditonellapiaga con Tony Pitony: The Lady Is a Tramp
- Eddie Brock con Fabrizio Moro: Portami via
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup: Aserejé
- Enrico Nigiotti con Alfa: En e Xanax
- Ermal Meta con Dardust: Golden Hour
- Fedez & Masini con Hauser: Meravigliosa creatura
- Francesco Renga con Giusy Ferreri: Ragazzo solo, ragazza sola
- Fulminacci con Francesca Fagnani: Parole parole
- J-Ax con Ligera Country Fam: E la vita, la vita
- Lda &Aka 7even con Tullio De Piscopo: Andamento lento
- Leo Gassmann con Aiello: Era già tutto previsto
- Levante con Gaia: I maschi
- Luchè con Gianluca Grignani: Falco a metà
- Malika Ayane con Claudia Santamaria: Mi sei scoppiato dentro al cuore
- Mara Sattei con Mecna: L’ultimo bacio
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas: Il mondo
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia: Domani è un altro giorno
- Nayt con Joan Thiele: La canzone dell’amore perduto
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko: Ti lascio una canzone
- Raf con The Kolors: The Riddle
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo: Cinque giorni
- Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci: Baila morena
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi: Hit the Road Jack
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia: Bésame mucho
- Tommaso Paradiso con Stadio: L’ultima luna
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band: Vita
Il Festival di Sanremo
Il Festival, in calendario dal 24 al 28 febbraio, sarà guidato per tutte le serate da Conti insieme a Laura Pausini, con Achille Lauro nel ruolo di co-conduttore della seconda serata. In gara ci saranno trenta artisti nella categoria Big, affiancati da quattro nuove proposte.