A Sanremo tornano Morgan e Belen, tutti i duetti per la serata delle cover: con chi canteranno Francesca Fagnani e Cristina D’Avena – La lista

L'annuncio di Carlo Conti al Tg1 con tutti i duetti nella serata delle cover. I grandi ritorni al Festival e le accoppiate inedite

L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 entra sempre più nel vivo e, dopo giorni di indiscrezioni, arriva finalmente l’ufficialità sugli ospiti che affiancheranno i Big in gara nella tradizionale serata delle cover. I nomi sono stati svelati oggi durante l’edizione delle 13.30 del Tg1, direttamente dal direttore artistico Carlo Conti, che ha annunciato l’elenco completo dei protagonisti dei duetti in programma venerdì 27 febbraio sul palco del Teatro Ariston. Nella lunga carrellata dei duetti, c’è qualche coppia che non passa inosservata, come Fulminacci con la conduttrice Francesca Fagnani sulle note di Parole parole o Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila morena.

L’elenco dei duetti a Sanremo e la canzone che canteranno

Arisa con il coro del teatro regio di Parma: Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena: Occhi di gatto

Chiello con Morgan: Mi sono innamorato di te

Dargen con Pupo e Fabrizio Bosso: Su di noi

Ditonellapiaga con Tony Pitony: The Lady Is a Tramp

Eddie Brock con Fabrizio Moro: Portami via

Elettra Lamborghini con Las Ketchup: Aserejé

Enrico Nigiotti con Alfa: En e Xanax

Ermal Meta con Dardust: Golden Hour

Fedez & Masini con Hauser: Meravigliosa creatura

Francesco Renga con Giusy Ferreri: Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci con Francesca Fagnani: Parole parole

J-Ax con Ligera Country Fam: E la vita, la vita

Lda &Aka 7even con Tullio De Piscopo: Andamento lento

Leo Gassmann con Aiello: Era già tutto previsto

Levante con Gaia: I maschi

Luchè con Gianluca Grignani: Falco a metà

Malika Ayane con Claudia Santamaria: Mi sei scoppiato dentro al cuore

Mara Sattei con Mecna: L’ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas: Il mondo

Michele Bravi con Fiorella Mannoia: Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele: La canzone dell’amore perduto

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko: Ti lascio una canzone

Raf con The Kolors: The Riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo: Cinque giorni

Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci: Baila morena

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi: Hit the Road Jack

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia: Bésame mucho

Tommaso Paradiso con Stadio: L’ultima luna

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band: Vita

Il Festival di Sanremo

Il Festival, in calendario dal 24 al 28 febbraio, sarà guidato per tutte le serate da Conti insieme a Laura Pausini, con Achille Lauro nel ruolo di co-conduttore della seconda serata. In gara ci saranno trenta artisti nella categoria Big, affiancati da quattro nuove proposte.